Ak sa Švajčiarsko a EÚ nedohodnú, Taliansko môže ostať bez elektriny

Vylúčenie Švajčiarska z integrácie energetického trhu neohrozuje len zásobovanie vo Švajčiarsku, ale aj v Taliansku, kam veľká časť elektriny smeruje práve cez alpský štát.

Laufenburg 29. apríla (TASR) - Prevádzkovateľ švajčiarskej rozvodnej siete Swissgrid varuje pred ďalším predlžovaním rokovaní s EÚ o prenose elektrickej energie. Pokiaľ sa Švajčiarsko s Bruselom nedohodne, mohlo by zastaviť tranzit elektriny do Talianska.



Integrácia európskeho energetického trhu rýchlo napreduje. Švajčiarsko je však z tohto vývoja vylúčené a nemôže sa podieľať na plánovaní. Navyše rastúci podiel obnoviteľných zdrojov energie, najmä v Nemecku, zhoršuje predvídateľnosť toku elektriny.



Neplánované výkyvy v záťaži rozvodných sietí zo susedných krajín nadobudli od roka 2015 taký rozsah, že podľa Swissgridu ohrozujú národnú energetickú bezpečnosť Švajčiarska. Krátkodobé opatrenia zamerané na stabilizáciu rozvodnej siete sú medzičasom každodenný jav. Švajčiarsko sa v tejto oblasti stalo "odpadkovým košom" Európy, kritizuje člen predstavenstva Swissgridu Jörg Spicker.



Rokovania medzi Švajčiarskom a EÚ sa predlžujú už od roka 2014. Dohoda o rozvodných sieťach bola prakticky hotová, no to, že sa napokon neuskutočnila, nemá podľa Spickera súvis s jej predmetom. EÚ chce totiž vyvolať nátlak pri vypracúvaní rámcových dohôd, ktoré majú upraviť vzájomné ekonomické vzťahy. Spicker si myslí, že Swissgrid sa stal rukojemníkom. "Cítime sa zneužití," dodal Spicker.



Podľa neho si EÚ neuvedomuje, že sa zahráva s ohňom. Vylúčenie Švajčiarska z integrácie energetického trhu neohrozuje len zásobovanie vo Švajčiarsku, ale aj v Taliansku, kam veľká časť elektriny smeruje práve cez alpský štát. "Keď sa budeme musieť zbaviť záťaže, aby sme zachránili našu sieť, tak to aj urobíme," varuje šéf Swissgridu Yves Zumwald. "Aj keby to bolo moje posledné rozhodnutie ako výkonného riaditeľa."