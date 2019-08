Ak USA zvýšia clá, jüan sa oslabí ešte viac, varujú experti

Mnoho analytikov očakáva, že Trump po terajšej eskalácii v obchodnom spore s Pekingom zvýši clá na všetky čínske tovary na 25 %.

New York/Peking 7. augusta (TASR) - Kurz čínskeho jüanu môže oslabiť nad 7,5 CNY/USD, varovala americká banka Bank of America Merrill Lynch. Stať sa to môže, ak americký prezident Donald Trump v súlade so svojimi vyhrážkami zvýši clá na čínske tovary v hodnote 300 miliárd USD (268,17 miliardy eur) až na 25 %.



Trhy v posledných dňoch pozorne sledujú vývoj kurzu čínskej meny. Peking totiž v pondelok (5. 8.) v reakcii na ďalšie clá, ktoré Trump ohlásil minulý týždeň, dovolil jüanu prvýkrát od roku 2008 prelomiť politicky citlivú hranicu 7 CNY/USD. Ak bude obchodná vojna pokračovať, kurz jüanu sa môže do konca tohto roka dostať až na 7,3 CNY/USD, prognózujú experti Bank of America Merrill Lynch. Banka pôvodne počítala s kurzom 6,63 CNY/USD.



Ak sa clá zvýšia z 10 % až na 25 % podľa Rohita Garga, stratéga Bank of America Merrill Lynch, uvidíme oslabenie čínskej meny nad 7,5 CNY/USD.



Mnoho analytikov očakáva, že Trump po terajšej eskalácii v obchodnom spore s Pekingom zvýši clá na všetky čínske tovary na 25 %. To by ešte zhoršilo náladu na trhoch a americká centrálna banka (Fed) by zrejme prijala opatrenia na zníženie dôsledkov negatívnych vplyvov obchodnej vojny.



Washington už zaviedol clá vo výške 25 % na čínske tovary v hodnote 250 miliárd USD a označil Čínu za menového manipulátora. Peking zasa zvýšil clá na dovoz tovarov z USA v hodnote miliárd dolárov a vyhlásil, že prestane nakupovať poľnohospodárske produkty z USA.



USA už dlhé roky obviňujú Čínu z toho, že umelo drží kurz svojej meny nízko, aby si zabezpečila neférové obchodné výhody. Na toto sa Trump sťažoval, odkedy sa stal prezidentom. Avšak pritvrdením rétoriky voči Číne takisto spôsobil, že dolár ešte viac posilnil voči jüanu a ďalším menám, uviedol hlavný ekonóm singapurskej banky DBS Taimur Baig.



Dolárový index, ktorý meria hodnotu dolára proti košu šiestich dôležitých mien, tento rok stúpol približne o 1,4 %.



Podľa Baiga najväčšou iróniou je, že čím viac Trump robí pre to, aby získal pre USA konkurenčnú výhodu, tým viac sa znižuje rizikový apetít, čo spôsobuje nárast dopytu po bezpečných aktívach, medzi ktoré patrí aj dolár, takže dolár zostáva silný. Samozrejme, Fed môže znížiť úrokové sadzby alebo Washington môže intervenovať na devízovom trhu, ale to bude mať podstatne menší vplyv na dolár ako ukončenie obchodnej vojny, dodal Baig.