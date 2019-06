Akadémia programovania už druhý rok školí pedagógov a dievčatá

Podľa riaditeľky združenia AJ Ty v IT Petry Kotuliakovej nové technológie zostávajú čoraz viac uzavreté v škatuli.

Bratislava 27. júna (TASR) - Projekt Akadémia programovania v roku 2018 vyškolil 120 pedagógov a 140 dievčat. Druhý ročník pokračuje formou jednorazových workshopov a pravidelných krúžkov na základných a stredných školách. Cieľom je vyškoliť pedagógov a pomôcť im tak pri príprave zaujímavého obsahu hodín informatiky. Ako hlavný prostriedok využívajú programovateľný mikropočítač BBC micro:bit. Akadémiu programovania organizuje občianske združenie Aj Ty v IT s podporou firiem Microsoft a AT&T.



"Ak budeme dnes intenzívne a usilovne zavádzať prácu s technológiami ako súčasť zručností detí, pomôže to Slovensku preklenúť medzery, ktoré vzniknú v budúcnosti na trhu práce. V roku 2030 bude konkurencieschopnosť Slovenska závisieť od technologického pokroku a práce s vysokou pridanou hodnotou," zdôraznil Rudolf Urbánek, generálny riaditeľ, Microsoft Česko a Slovensko vo štvrtok na podujatí venovanom druhému ročníku Akadémie programovania v Bratislave.



Podľa riaditeľky združenia AJ Ty v IT Petry Kotuliakovej nové technológie zostávajú čoraz viac uzavreté v škatuli. "Telefón si nemožno rozobrať, tak isto ako s problémom rozoberiete notebook. Tým, že nevidíme dovnútra, získavame rešpekt a mierne obavy z toho, aby sme niečo nepokazili. Ak však chceme priviesť dievčatá do IT, musíme im ukázať práve aj to vnútro, čo sa tam skrýva. Preto pracujeme s micro:bitmi, malými mikropočítačmi, aby mali dievčatá možnosť fyzického kontaktu s IT," zdôraznila Kotuliaková.



"Akadémia programovania dáva študentkám príležitosť nahliadnuť do zákulisia technických riešení. Výzvou pre spoločnosť však stále zostáva, aby sme viac mladých dievčat, ale najmä ich rodičov inšpirovali k tomu, aby si pre štúdium vyberali aj technické smery. Skúsenosti z firiem totiž naznačujú, že zmiešané tímy majú merateľne lepšie výsledky. Ženy prinášajú do technických tímov nový inovatívny pohľad, energiu a odhodlanie, čo má pozitívny dosah na finálny výsledok," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia Gabriel Galgóci.



Akadémia programovania sa v roku 2019 rozšírila do viacerých miest po celom Slovensku. Vzdelávanie pedagógov sa zároveň uskutočňuje pravidelne v západnej, strednej i východnej oblasti Slovenska. Z každého vzdelávacieho cyklu podchytáva Aj TY v IT pedagógov, s ktorými ďalej pracuje na budovaní nových krúžkov.