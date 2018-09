Kazda: Letecká doprava bola posledných 15 rokov na okraji záujmu

V strategických materiáloch sa hovorí napríklad o infraštruktúre, dráhach v Poprade, Bratislave a potrebe rekonštrukcie.

Žilina 30. septembra (TASR) - Letecká doprava bola posledných 15 rokov na okraji záujmu a v materiáloch o stratégii a rozvoji dopravy sa spomína len veľmi zriedka. Pri príležitosti medzinárodnej konferencie Doprava 2018 to v stredu (26.9.) v Žiline povedal profesor Katedry leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žilina Antonín Kazda.



Výrazným problémom podľa neho je, že ľudia nemajú možnosť cestovať leteckou dopravou zo Slovenska. "Viac ako dve tretiny z nich musia používať letiská v zahraničí - Viedeň pre pravidelnú dopravu alebo low cost letiská v Poľsku či v Budapešti. Bratislava niečo pokrýva, ale nie všetky potrebné destinácie."



"To má samozrejme dopad aj na ekonomiku. Orientačná suma, ktorá unikne, predstavuje ročne zhruba 100 miliónov eur. Ak by sa podarilo získať len polovicu z tejto sumy, máme na rekonštrukciu jednej dráhy na Slovensku ročne. A to už sú celkom pekné peniaze," uviedol Kazda.



Doplnil, že v strategických materiáloch sa hovorí napríklad o infraštruktúre - dráhach v Poprade, Bratislave a potrebe rekonštrukcie.



"Ale doprava ako taká tam vôbec nie je spomínaná. Myslím si, že to platí aj pre ostatné letiská. V materiáloch o rozvoji letísk je zadefinované, že každé letisko by malo mať spracovaný takzvaný master plán každé štyri roky. Ale také letisko na Slovensku azda nie je. Ucelený koncept malo spracovaný akurát letisko Košice, v roku 1996 Bratislava a letisko Žilina. Ostatné sa k tomu nevracajú," podotkol Kazda.



"Ďaleko dôležitejšie je, aby vízia a stratégia boli spracované na úrovni vlády. Aby sme vedeli, čo letecká doprava môže priniesť tomuto štátu. Aké sú prínosy a zároveň, čo nás to bude stáť," dodal Kazda.



Zdôraznil, že potenciál na zmenu je. "Ale je potrebné zobudiť politikov a ich ochotu sa na túto problematiku pozrieť. Uznávam, že to nie je jednoduché, pretože je to po odbornej stránke veľmi špecifická oblasť. Ale vidíme, že v ostatných štátoch to je a najmä regionálni politici si často uvedomujú potrebu a prínosy leteckej dopravy pre mestá," uzavrel Kazda.