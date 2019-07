Akcia Netflixu padla o vyše 11 %

Akcia v ranom obchodovaní v New Yorku stratila vyše 11 % a dostala sa na najnižšiu úroveň od januára.

Los Gatos 18. júla (TASR) - Akcia Netflixu sa vo štvrtok prudko prepadla. Dôvodom boli hospodárske výsledky spoločnosti, ktoré sklamali očakávania.



Akcia v ranom obchodovaní v New Yorku stratila vyše 11 % a dostala sa na najnižšiu úroveň od januára. Trhová hodnota internetového koncernu, ktorý poskytuje video služby, padla približne o 15 miliárd USD (13,37 miliardy eur).



Netflix v 2. kvartáli získal podstatne menej nových zákazníkov, ako firma očakávala. Namiesto 5 miliónov nových abonentov získal po celom svete len 2,7 milióna. V USA dokonca počet predplatiteľov klesol.



Analytik banky JPMorgan Doug Anmuth však upozornil na to, že výsledky za 2. štvrťrok bývajú často mimoriadne volatilné. Navyše 1. kvartál bol silný a v 2. kvartáli sa prejavilo aj zvýšenie cien.



Netflix sa musí pripraviť na tvrdšiu konkurenciu v budúcnosti a na to, že stratí licencie na mnoho cudzích produkcií. Konkurenti, ako sú Disney a Apple, prichádzajú s vlastnými video streamovacími ponukami. Analytik Goldman Sachs Heath Terry však nepochybuje o kvalite ponuky Netflixu, keďže spoločnosť enormne investuje do vlastného obsahu.



(1 EUR = 1,1216 USD)