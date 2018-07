Tesla žiada od dodávateľov, aby jej vrátili peniaze

Tesla, ktorá od založenia v roku 2003 nikdy nezaznamenala celoročný zisk, podľa WSJ požadovala od dodávateľov vrátenie významnej časti peňazí, ktoré im zaplatila od roku 2016.

New York 23. júla (TASR) - Akcia automobilky Tesla v pondelok prudko oslabila. Dôvodom bola správa denníka Wall Street Journal (WSJ), že výrobca elektromobilov požiadal niektorých dodávateľov, aby vrátili časť vyplatených peňazí. To by malo Tesle pomôcť dosiahnuť zisk.



Akcia Tesly otvorila pondelkové obchodovanie poklesom o vyše 4 %, neskôr jej strata vyskočila až na 6,6 %. O 17.19 SELČ sa akcia obchodovala s mínusom 4,14 % po 300,60 USD (256,57 eura).



Tesla, ktorá od založenia v roku 2003 nikdy nezaznamenala celoročný zisk, podľa WSJ požadovala od dodávateľov vrátenie významnej časti peňazí, ktoré im zaplatila od roku 2016. To vzbudzuje otázky týkajúce sa finančnej situácie spoločnosti.



V liste, ktorý poslala Tesla dodávateľom, sa označuje požiadavka vrátenia peňazí za zásadnú pre pokračujúce operácie automobilky a charakterizuje sa ako investícia do budúcnosti firmy. Tesla potvrdila WSJ, že sa snaží od dodávateľov získať zľavy. Podľa automobilky ide o bežnú prax a snahu o zvýšenie konkurencieschopnosti.



Experti však majú iný názor. "Je to jednoducho absurdné a len to ukazuje, že Tesla je v tejto chvíli zúfalá," uviedol výrobný poradca Dennis Virag, ktorý 40 rokov pracuje v automobilovom priemysle. "To je ďalší signál, že majú čoraz menej peňazí a som si istý, že Tesla bude potrebovať čerstvé peniaze najneskôr na budúci rok," uviedol analytik firmy Frank Schwope.



Šéf Tesly Elon Musk ohlásil, že automobilka zaznamená v 3. a 4. kvartáli zisk. Strata v 1. štvrťroku dosiahla 709,6 milióna USD.