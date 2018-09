Akcia Tesly sa prepadla o 13 percent

Americká komisia pre cenné papiere a burzy SEC totiž podala žalobu na šéfa automobilky Elona Muska.

New York 28. septembra (TASR) - Akcia amerického výrobcu elektromobilov Tesla v piatok po otvorení obchodovania na Wall Street padla o 13 %. Americká komisia pre cenné papiere a burzy SEC totiž podala žalobu na šéfa automobilky Elona Muska. To by ho mohlo donútiť odstúpiť, čo by pre stratovú Teslu znamenalo, že by len ťažko zháňala čerstvý kapitál.



SEC vo štvrtok (27.9.) obvinila Muska z podvodu. Komisia uviedla, že jeho vyhlásenia na Twitteri týkajúce sa potenciálneho stiahnutia Tesly z burzy boli "nepravdivé a zavádzajúce". Prinajmenšom päť brokerských firiem sledujúcich akciu Tesly uviedlo, že Musk by mohol byť donútený odstúpiť.



Niektorí experti sa obávajú, že obvinenie SEC je len začiatkom právnych sporov s regulačnými úradmi a investormi týkajúcich sa Muskových činov a môžu Teslu stáť veľa peňazí.



Podľa analytika Barclays Briana Johnsona žaloba SEC môže spôsobiť, že Musk bude musieť natrvalo alebo minimálne dočasne odísť z čela Tesly.



Musk sa bráni, že nespravil nič zlé a predstavenstvo Tesly ho podporilo.



Akcia Tesly v piatok klesla až o 13 % na 268,10 USD (229 eur).



(1 EUR = 1,1707 USD)