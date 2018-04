Akciové indexy v New Yorku zostali takmer nehybné aj v novom týždni

Akcie iných amerických firiem kótovaných na burze v New Yorku klesali alebo stúpali v rozpätí plus-mínus jedného až 4 %.

New York 24. apríla (TASR) - Dow Jones Industrial, hlavný index americkej akciovej burzy v New Yorku, klesol v pondelok (23. 4.) o 0,06 % na 24.448,69 bodu.



S&P, širšie koncipovaný index vzrástol o 0,01 % na 2670,29 bodu. O 0,28 % dosiahol prírastok aj technologický index Nasdaq. Prvý deň nového týždňa uzavrel na hodnote 6648,80 bodu.



V New Yorku sa prepadli ceny akcií spoločnosti Akorn takmer o tretinu na 13,05 USD (10,66 eura) po tom, ako nemecký výrobca medikamentov Fresenius oznámil, že o ňu už nemá záujem. Akcie Akornu sa dostali na najnižšiu úroveň od leta 2013. Vedenie Freseniusu odôvodnilo svoje rozhodnutie aj tým, že Akorn porušoval predpisy amerického úradu FDA, ktorý vykonáva dohľad nad činnosťou amerického zdravotníctva a farmaceutickým priemyslom.



O 13,56 % klesli aj akcie amerického koncernu Alcoa. Pokles spôsobila správa, že sankcie proti ruskému koncernu Rosal môžu byť zrušené. Dôjde k tomu v prípade, ak sa majiteľ Oleg Deripaska vzdá jeho kontroly. Klesli akcie aj spoločností Century Aluminium a Acronic, ktoré sú konkurentmi Alcoy zhodne o 5 %.







(1 EUR = 1,2238 USD)