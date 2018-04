Akčný plán rozvoja okresu Gelnica podporí tvorbu 931 pracovných miest

Gelnický región bol zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy minulý rok.

Prakovce 5. apríla (TASR) - Znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Gelnica podporou vytvorenia 931 pracovných miest do roku 2022 je hlavným cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica. Na štvrtkovom výjazdovom rokovaní v Prakovciach ho schválil vládny kabinet.



Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2018 – 2022 akčný plán predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške približne 55,75 milióna eur. Z toho z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) ide o 32,7 milióna eur, zhruba 21 miliónov eur tvoria ostatné zdroje vrátane samotnej investičnej aktivity firiem, ako aj zdrojov samospráv a regionálnej samosprávy. "Celková výška regionálneho príspevku, ktorý priamo vláda pridelila tomuto okresu a bude ho v nasledujúcich rokoch vyplácať na základe žiadostí na konkrétne stanovené projekty, je 2,1 milióna eur," uviedol pre novinárov premiér Peter Pellegrini.



Regionálny príspevok bude slúžiť na podporu sociálnej ekonomiky a lokálnej zamestnanosti s dôrazom na adaptáciu nízkokvalifikovanej pracovnej sily (spolu 402.000 eur), na podporu predprimárneho a primárneho vzdelávania (450.000 eur), na podporu stredoškolských centier prípravy na budúce povolanie (360.000 eur) a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu (413.000 eur). K ďalším podporeným aktivitám patrí napríklad oblasť služieb či životného prostredia.



Plánom je zvyšovanie kvality a atraktivity okresu s využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia, dobudovaním infraštruktúry a rozvojom podnikateľského prostredia. Vláda bude podľa Pellegriniho striktne sledovať realizáciu akčného plánu a do roka sa do regiónu vráti, aby vyhodnotila plnenie úloh.



Smutný osud prakoveckej zlievarne spomenul Pellegrini ako príklad, aký vplyv má medzinárodnopolitická situácia na zamestnanosť aj v slovenských regiónoch. Plán dodávania odliatkov z Prakoviec pre ruský železničný priemysel padol po sankciách Európskej únie voči Moskve za anexiu ukrajinského Krymu a odvetnej reakcie ruskej strany. "Vďaka týmto sankciám prišlo o prácu tu v Prakovciach 450 ľudí," povedal premiér. Situácia sa podľa neho už zlepšuje a po zavedení iného typu výroby by sa mohla zamestnať až polovica z tých, ktorí boli prepustení.



Primátor Gelnice Dušan Tomaško a starosta Prakoviec Pavol Lukáš očakávajú, že akčný plán pomôže pri stieraní regionálnych rozdielov. "Verím, že je to taký prvý krôčik k rozvoju a rozbehu nášho okresu," povedal Tomaško.



Vzhľadom na vysoký – podľa odhadov až štvrtinový podiel rómskeho obyvateľstva v Gelnickom okrese splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz zvýraznil potrebu budovania komunitných centier, ako aj investičných projektov v školstve, ktoré môžu taktiež pomôcť pri zvyšovaní zamestnateľnosti ľudí z týchto komunít.



Gelnický región bol zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy minulý rok. Dôvodom bola skutočnosť, že okres dlhodobo vykazuje vysokú mieru nezamestnanosti. K 30. septembru 2017 predstavovala miera evidovanej nezamestnanosti 12,8 %, zatiaľ čo celoslovenský priemer bol o polovicu nižší, 6,4 %.



Počet obyvateľov v okrese Gelnica je 31.627, na území sa nachádza 19 obcí a okresné mesto. Ide o najlesnatejší okres v SR, vychádzajúc z metodiky OECD je začlenený medzi prevažne vidiecke okresy.