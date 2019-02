Podľa prieskumu index nákupných manažérov (PMI) z čínskeho výrobného sektora zostal vo februári na januárovej úrovni 49,5 bodu. Hodnota indexu sa však udržala pod hranicou 50 bodov.

Peking 26. februára (TASR) - Aktivita čínskeho výrobného sektora aj vo februári klesla, už tretí mesiac v rade. To je ďalší dôkaz o spomaľovaní druhej najväčšej svetovej ekonomiky v 1. štvrťroku. Vyplýva to z oficiálneho prieskumu čínskeho štatistického úradu.



Podľa tohto prieskumu index nákupných manažérov (PMI) z čínskeho výrobného sektora zostal vo februári na januárovej úrovni 49,5 bodu. Hodnota indexu sa však udržala pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetvia od jej poklesu.



Analytici spoločnosti Capital Economics to pripisujú spomaleniu úverov v minulom roku. A domnievajú sa, že tento faktor bude ďalej ovplyvňovať aktivitu v priemysle, minimálne do polovice tohto roka.



Predpovedajú tiež, že export sa pravdepodobne ešte zmierni, vzhľadom na ochladzovanie globálneho dopytu a obchodný spor medzi Čínou a USA.



Začiatkom marca sa pritom v Číne uskutoční výročné zasadnutie parlamentu. A očakáva sa, že vláda oznámi viac opatrení na podporu ekonomiky, napríklad rozsiahle zníženie daní.



Vedúci predstavitelia krajiny zverejnia aj svoj kľúčové hospodárske a finančné ciele. Podľa nemenovaných zdrojov Peking plánuje tento rok znížiť svoj cieľ pre rast hospodárstva na 6 - 6,5 % z odhadovaných 6,5 % v roku 2018, čo odráža slabší domáci dopyt aj export.