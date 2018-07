Aktivita na private equity trhoch je najvyššia za posledné tri roky

Aj vďaka pozitívnym očakávaniam sa až 69 % oslovených private equity firiem plánuje v najbližších mesiacoch naďalej zameriavať na nové investície.

Bratislava 19. júla (TASR) - Vysoká úroveň transakčnej aktivity na trhoch private equity v strednej Európe pokračuje a dostala sa na najvyššiu úroveň za posledné tri roky. Ako vyplýva z najnovšieho prieskumu investičnej dôvery v oblasti private equity, ktorý realizovala spoločnosť Deloitte, výrazná dynamika trhov v strednej Európe by mala aj naďalej pretrvávať.



Podľa výsledkov prieskumu dve tretiny respondentov očakávajú, že úroveň aktivity na trhu zostane na rovnako vysokej úrovni. Takmer tretina respondentov očakáva, že transakčná aktivita sa ešte zvýši. Len 2 % respondentov, čo je najmenej za posledných päť rokov, očakávajú, že sa aktivita spomalí.



Aj vďaka pozitívnym očakávaniam sa až 69 % oslovených private equity firiem plánuje v najbližších mesiacoch naďalej zameriavať na nové investície.



"Vysoká transakčná aktivita pokračuje vďaka silným ekonomickým predpokladom. Lokálni investori sa orientujú na rastúce spoločnosti v regióne, často riadené ich vlastníkmi. Zahraniční investori častejšie hľadajú viac etablované spoločnosti, ktoré vďaka úspešnému podnikaniu vyrástli na úroveň regionálnych a globálnych firiem. Viaceré z nich sú pritom už teraz vlastnené lokálnymi private equity skupinami," opísala situáciu na trhu Ivana Lorencovičová, partnerka spoločnosti Deloitte.



Pozitívne očakávania prieskum zaznamenal v oblasti trhu s likvidným dlhovým kapitálom. Respondenti očakávajú, že dostupnosť dlhového financovania sa v najbližších mesiacoch udrží na rovnakej úrovni (74 %). V porovnaní s ostatným prieskumom pritom ide o nárast o sedem percentuálnych bodov. Očakávaná finančná návratnosť investícií ostane podľa 48 % opýtaných firiem nezmenená. Ďalších 47 % však očakáva zlepšenie a zvyšných 5 % očakáva pokles.



Medzi najväčšie transakcie uskutočnené private equity investormi v regióne v poslednom období patrí napríklad akvizícia firmy Škoda Transportation, a. s., skupinou PPF Group, vstup americkej J.C. Flowers & Co. LLC do rumunskej Piraeus Bank alebo kúpa majoritného podielu poľského telekomunikačného operátora INEA S.A. austrálskou Macquarie Group Limited.



Ďalej je to kúpa 100 % akcií estónskeho prevádzkovateľa kasín Olympic Entertainment Group londýnskou Novalpina Capital LLP v odhadovanej hodnote 228,4 milióna eur alebo kapitálový vstup poľskej MCI Capital do maďarského poskytovateľa online neživotného poistenia Netrisk.hu v odhadovanej hodnote 56,5 milióna eur. Jednou z najväčších transakcií je kúpa podielu v rumunskej firme A&D Pharma Holdings N.V. v odhadovanej hodnote 350 miliónov eur spoločnosťou Penta Investments Limited.



TASR informoval Andrej Fekete zo spoločnosti Deloitte Slovensko.