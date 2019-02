Aktivita v čínskom výrobnom sektore klesla na 3-ročné minimum

Výsledok je horší aj v porovnaní s očakávaniami trhov. Analytici počítali s tým, že index zotrvá na januárovej hodnote 49,5 bodu.

Peking 28. februára (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore vo februári opäť klesla, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za posledné tri roky. Nemalou mierou sa pod to podpísal nedoriešený obchodný spor Pekingu so Spojenými štátmi.



Ako uviedol čínsky štatistický úrad, index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol vo februári 49,2 bodu oproti 49,5 bodu v januári. To predstavuje výraznejší pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Pod túto hranicu skĺzol ukazovateľ v decembri, prvýkrát za dva roky.



Štatistický úrad okrem toho uviedol, že pokles vo februári zaznamenal aj index nákupných manažérov pre nevýrobný sektor, aj keď jeho hodnota nad 50 bodov znamená, že oblasť služieb si udržala rast. Index dosiahol 54,3 bodu oproti januárovej hodnote 54,7 bodu. Aj v tomto prípade výsledok zaostal za očakávaniami, keď analytici počítali s poklesom indexu na 54,5 bodu.



V dôsledku vývoja výrobného sektora a sektora služieb zaznamenal celkový súkromný sektor Číny vo februári výrazné spomalenie rastu. Príslušný kompozitný index, ktorý zahrnuje obidva sektory, dosiahol 52,4 bodu, zatiaľ čo v januári predstavoval 53,2 bodu.