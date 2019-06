Podľa konečných výsledkov Markit index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny sa v máji znížil na 47,7 bodu zo 47,9 bodu v apríli. Tento výsledok sa zhoduje s rýchlym odhadom.

Brusel 3. júna (TASR) - Aktivita výrobného sektora eurozóny aj v máji klesla tak, ako to naznačil rýchly odhad. A nepriaznivý vývoj nových objednávok signalizuje, že tento trend bude pokračovať. Vyplýva to zo spresneného prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Podľa konečných výsledkov Markit index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny sa v máji znížil na 47,7 bodu zo 47,9 bodu v apríli. Tento výsledok sa zhoduje s rýchlym odhadom.



PMI výrobného sektora eurozóny sa už štyri mesiace drží pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu.



Prieskum ukázal, že aj čiastkový index produkcie sa v máji znížil už štvrtý mesiac po sebe a klesol aj index nových objednávok.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, PMI dvoch zo štvorice najväčších ekonomík regiónu zostal pod hranicou 50 bodov. Najhorší výsledok vykázalo Nemecko, najväčšie hospodárstvo eurozóny. Jeho PMI na úrovni 44,3 bodu je najnižší za dva mesiace. Taliansky PMI na úrovni 49,5 bodu predstavuje síce osemmesačné maximum, ale stále je menší ako 50 bodov.



Najvyšší PMI zaznamenalo v máji Grécko, a to 54,5 bodu, čo je jeho trojmesačné minimum, po ktorom nasledovalo Holandsko (52,2 bodu, dvojmesačné maximum). PMI Francúzska, druhej najväčšej ekonomiky eurozóny, dosiahol 50,6 bodu a bol najvyšší za tri mesiace. Ale v prípade Španielska klesol na 50,2 bodu, čo bolo jeho trojmesačné minimum a na hranici rastu.



Podľa Chrisa Williamsona, hlavného ekonóma IHS Markit, spresnené májové údaje naznačili, že slabnúci výrobný sektor eurozóny bude pôsobiť ako brzda výkonu ekonomiky regiónu v 2. štvrťroku.



Obchodné vojny, znižujúci sa dopyt po autách a širšia geopolitická neistota predstavujú aj naďalej najväčšie riziká pre výhľad euroregiónu a majú potenciál vykoľajiť akúkoľvek stabilizáciu výrobného sektora, dodal.