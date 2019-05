Alexandru Minea: Vyššie úrokové sadzby sú aktuálne horším scenárom

Doc. Jana Péliová, prorektorka EUBA a profesor ekonómie Alexandru Minea Foto: EUBA

Bratislava 30. mája (OTS) - Uznávaný európsky odborník na fiškálnu a monetárnu politiku Alexandru Minea považuje za najväčší problém súčasnej globálnej ekonomiky najmä nezodpovedané otázky v oblasti vysporiadania sa so zadlženosťou obyvateľov a krajín. „,” tvrdí akademik pôsobiaci aktuálne v rámci programu Nadácie VÚB Hosťujúci zahraničný profesor na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA), kde prispieva k rozširovaniu spoločného výskumu v oblasti rozpočtových pravidiel a ich uplatňovania.Makroekonóm, ktorý pracoval v minulosti aj ako hosťujúci výskumník v Medzinárodnom menovom fonde, v rozhovore na pôde EUBA uviedol, že súčasná miera zadlženosti krajín je z historického pohľadu alarmujúca. Alexandru Minea sa pritom dotkol aj témy potenciálne blížiacej sa ekonomickej recesie. V tejto súvislosti vyhodnocuje ako problematický faktor skutočnosť, že mnohí nepovažujú súčasný stav za znepokojivý, keďže úrokové sadzby sú vo väčšine európskych krajín stále na veľmi nízkej úrovni.,“ vysvetľuje expert a ďalej dodáva, že ak by v súčasnosti došlo k rýchlemu zvýšeniu úrokových sadzieb, uvalilo by to ekonomiky do problémov. „“ hodnotí profesor ekonómie z domovskej University Clermont Auvergne vo Francúzsku.Alexandru Minea je v aktuálnom letnom semestri súčasťou tímu Katedry financií Národohospodárskej fakulty EUBA, kde sa podieľa na spoločnej výskumnej práci v otázkach systému hodnotenia fiškálnych politík. Jeho pobyt na Slovensku financuje miestna univerzita z grantového programu Nadácie VÚB Hosťujúci zahraničný profesor, ktorého zmyslom je už 10 rokov zlepšovať na slovenských vysokých školách podmienky pre moderné vzdelávanie a výskum v oblasti ekonomickej vedy vďaka participácii významných zahraničných pedagógov.“ hodnotí pôsobenie na Slovensku špičkový, len 39-ročný profesor ekonómie, ktorý zároveň na margo praxe európskych krajín v súvislosti s dodržiavaním racionálnych pravidiel ekonomiky, teda oblasti jeho výskumu, dodáva: „Význam aktuálneho pôsobenia zahraničného kolegu hodnotí aj prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave,. „Výskumný tím na Katedre financií pod vedením profesora Pavla Ochotnického pozostáva z mladých a sľubných doktorandov - výskumníkov. Spolupráca s profesorom Mineom pomáha výrazne zlepšovať výsledky ich štúdií v problematike verejného dlhu a hospodárskeho rastu. Tie budú prezentované na viacerých medzinárodných vedeckých konferenciách a publikované vo vedeckých časopisoch,“ hovorí doc. Jana Péliová a vysvetľuje, že hosťujúci pedagóg sa stretáva aj priamo na prednáškach a seminároch so študentami magisterského programu Medzinárodné financie. „Program Nadácie VÚB pomohol v roku 2012 naštartovať výbornú spoluprácu s Alexandrom Mineom, ktorá prebieha odvtedy kontinuálne a na viacerých úrovniach. Profesor participuje na rôznych konferenciách a workshopoch, ktoré organizujeme. Zároveň máme možnosť vysielať aj našich študentov do Francúzska na jeho domovskú Univerzitu Clermont Auvergne. Určite ostaneme v intenzívnom profesionálnom a priateľskom kontakte aj po uplynutí tohto semestra,“ uzatvára prorektorka EUBA.