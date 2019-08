Allianz dosiahla v 2. kvartáli väčší ako očakávaný čistý zisk

Tržby Allianz sa v 2. kvartáli zvýšili o 6,1 % na 33,2 miliardy eur a prevádzkový zisk stúpol o 5,4 % na 3,2 miliardy.

Mníchov 2. augusta (TASR) - Nemecká poisťovňa Allianz v piatok oznámila, že v uplynulom 2. kvartáli 2019 dosiahla väčší ako očakávaný nárast čistého zisku. Zároveň potvrdila svoj výhľad na celý rok. Čistý zisk Allianz za tri mesiace do konca júna 2019 vzrástol o 13,1 % na 2,1 miliardy eur.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, jej predpovedali slabší výsledok, a to zisk tesne pod hranicou 2 miliardy eur. Výsledky Allianz pritom negatívne ovplyvnil predaj portfólia životného poistenia na Taiwane, ale bol vyvážený pozitívnou zmenou účtovníctva v Spojených štátoch.



Tržby Allianz sa v 2. kvartáli zvýšili o 6,1 % na 33,2 miliardy eur a prevádzkový zisk stúpol o 5,4 % na 3,2 miliardy. Tržby hlavnej divízie poistenia majetku a úrazového poistenia vzrástli o 7,3 %, ale jej prevádzkový zisk sa znížil, pretože výnosy z investícií klesli. Ale náklady na odškodné za prírodné katastrofy boli nižšie.



Divízia správy majetku Allianz zároveň zaznamenala nárast prostriedkov, ktoré spravuje, na rekordných takmer 1,6 bilióna eur.



Pokiaľ ide o celý rok, cieľom poisťovne so sídlom v Mníchove je dosiahnuť prevádzkový zisk vo výške 11,5 miliardy eur, plus alebo mínus 500 miliónov eur v závislosti od udalostí, ako sú prírodné katastrofy.