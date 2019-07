Altmaier: Európska únia je pripravená zrušiť dovozné clá na autá z USA

Altmaier v polovici júla rokoval vo Washingtone s americkým obchodným splnomocnencom Robertom Lighthizerom.

Berlín 21. júla (TASR) - Európska únia je pripravená zrušiť dovozné clá na autá z USA. Uviedol to nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier, ktorý si od tohto kroku sľubuje vyriešenie ťahajúceho sa sporu s Washingtonom.



"Potom nás už nebudú môcť obviňovať, že USA uplatňujú nižšie dovozné clá na autá než Európania," povedal Altmaier pre nedeľník Welt am Sonntag, ktorý citovala agentúra DPA.



Americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval Európsku úniu, že jej dovozné clo na americké autá je omnoho vyššie než americké clo na autá z EÚ. Dovozné clo v Európskej únii dosahuje 10 %, zatiaľ čo americké na autá z EÚ len 2,5 %.



To však platí len pri osobných autách. V prípade úžitkových vozidiel, ktoré sú v USA veľmi populárne, už Američania uplatňujú voči Európanom dovozné clo na úrovni 25 %.



Altmaier v polovici júla rokoval vo Washingtone s americkým obchodným splnomocnencom Robertom Lighthizerom. Ako vtedy uviedol, verí, že k dohode medzi EÚ a USA by mohlo dôjsť do konca tohto roka.