USA budú možno musieť niektoré typy ocele z Nemecka spod ciel vyňať

Berlín 4. júna (TASR) - Spojené štáty budú možno musieť vyňať niektoré typy ocele produkované v Nemecku spod dovozných ciel. Najmä ak americké firmy, ktoré sú závislé od dodávky špeciálnych kovov, nenájdu na domácom trhu náhradu. Uviedol to nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier.



Ako povedal pre sobotné vydanie denníka Rheinische Post, americké spoločnosti, ktoré sú závislé od špeciálnych typov ocele z Nemecka, budú musieť v dôsledku vyšších cien ocele zvýšiť ceny produktov, čo následne zvýši tlak na americkú vládu, aby niektoré kovy spod 25-% cla na oceľ oslobodila.



Po tom, ako sa USA počas rokovaní nepodarilo dotlačiť Európsku úniu k požadovaným ústupkom, americká administratíva vo štvrtok (31.5.) rozhodla, že výnimku z dovozných ciel pre Európsku úniu, Kanadu a Mexiko platnú do 1. 6. už nepredĺži. Európska únia varovala, že má pripravený zoznam produktov z USA, ktorých sa dotknú odvetné clá a riziko obchodného konfliktu medzi USA a Bruselom sa opäť zvýšilo.



"Predpokladám, že špeciálne typy ocele vyrábané v Nemecku nebude jednoduché nahradiť americkými alternatívami," povedal Altmaier pre Rheinische Post. "V takomto prípade budú firmy nútené výrazne zvýšiť ceny svojich výrobkov".



Obáva sa však ďalšieho vývoja pre hrozby USA ohľadne nových ciel na európske autá. Na otázku v súvislosti s autami Altmaier uviedol, že v takom prípade sa situácia začne uberať nebezpečným smerom a v konečnom dôsledku to poškodí ekonomiku Európskej únie aj USA. "Vznikne špirála recipročných taríf a výsledkom budú straty pre obe strany," povedal Altmaier s tým, že Európska únia by mala zostať v odpovedi na kroky USA jednotná. "V takom prípade sa nám možno podarí zabrániť obchodnej vojne," dodal nemecký minister.