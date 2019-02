Altmaier:Nemci by mali mať podiely v kľúčových technologických firmách

Minister tiež uviedol, že na vybudovanie nemeckej siete novej generácie 5G by sa mali použiť len bezpečné technológie. A dodal, že pre všetkých dodávateľov by mali platiť jasné pravidlá.

Berlín 5. februára (TASR) - Nemecko by mohlo vlastniť podiely v kľúčových technologických firmách, aby zabránilo ich prevzatiu zahraničnými investormi. Vyhlásil to v utorok minister hospodárstva Peter Altmaier v rámci návrhu národnej priemyselnej stratégie.



"Môže to ísť tak ďaleko, že štát dočasne prevezme podiely v danej spoločnosti. Neznárodní ju ani ju nebude riadiť z dlhodobého hľadiska, ale zabráni tomu, aby sa kľúčové technológie predávali a opúšťali krajinu," povedal Altmaier.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová totiž v utorok povedala, že Berlín potrebuje záruky, že technológie čínskej spoločnosti Huawei nebudú poskytovať údaje Pekingu predtým, ako povolí ich využitie pri budovaní 5G siete.



Huawei čelí medzinárodnému tlaku a blokádam pre svoje väzby s čínskou vládou a pre podozrenie, že Peking by mohol použiť technológiu Huawei na špionáž.



Nemecká vláda pritom ešte stále nedosiahla spoločný postoj v otázke, či bude nasledovať iné krajiny, ktoré vylúčili Huawei zo svojho trhu pre obavy o bezpečnosť štátu.