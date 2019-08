Amazon chce preniesť náklady na digitálnu daň vo Francúzsku na iných

Francúzsko schválilo daň pre internetových gigantov, ktorí sa vyhýbajú vysokým výdavkom tým, že príjmy z celej Európskej únie zdaňujú v krajinách s nízkymi sadzbami, ako sú Írsko alebo Luxembursko.

Paríž 3. augusta (TASR) - Americký internetový obchod Amazon plánuje preniesť náklady na novú digitálnu daň vo Francúzsku na firmy, ktoré využívajú platformu Marketplace pri hľadaní zákazníkov. Presunie tak jej záťaž na plecia iným.



Francúzsko v júli schválilo daň pre internetových gigantov, ktorí sa vyhýbajú vysokým výdavkom tým, že príjmy z celej Európskej únie (EÚ) zdaňujú v krajinách s nízkymi sadzbami, ako sú Írsko alebo Luxembursko. To im umožňuje neplatiť skoro nič v krajinách, kde dosahujú obrovské zisky.



Francúzsko sa tak postavilo na čelo krajín, ktoré sa snažia prinútiť veľké technologické firmy, aby platili viac na trhoch, kde pôsobia. To sa však nepáči USA. Washington pohrozil Parížu odvetou.



Daň sa uplatňuje spätne, s účinnosťou od 1. januára, vo výške 3 % zo zisku z on-line predaja maloobchodníkom, tzv. tretej strane, ako aj z digitálnej reklamy a predaja súkromných údajov.



„Keďže pôsobíme vo veľmi konkurenčnom sektore maloobchodu s nízkymi maržami a masívne investujeme do vytvárania nových nástrojov a služieb pre našich klientov a predajných partnerov, nemôžeme zvládnuť dodatočnú daň,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení pre agentúru AFP.



Francúzska vláda uviedla, že nemá inú možnosť, len podniknúť potrebné kroky. Dúfa, že do konca roku 2020 dosiahne medzinárodnú dohodu o digitálnej dani, ktorá by zahrnula všetky krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Táto otázka bude jedným z hlavných bodov aj na summite skupiny G7 (siedmich najvyspelejších svetových ekonomík), ktoré Francúzsko hostí koncom tohto mesiaca v letovisku Biarritz na pobreží Atlantiku.



AFP oslovila aj Facebook a Google, tie sa však k tejto dani zatiaľ nevyjadrili.



Americký prezident Donald Trump však na sociálnej sieti Twitter daň odsúdil a sľúbil zásadné recipročné opatrenia proti "hlúposti francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona“. Americká "pomsta" má zahŕňať aj daň z francúzskych vín.