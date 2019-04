Amazon plánuje ukončiť on-line maloobchodný predaj v Číne

V Číne čelí Amazon tvrdej domácej konkurencii.

Šanghaj 18. apríla (TASR) - Americký internetový gigant Amazon plánuje ukončiť svoj on-line maloobchodný predaj v Číne. Podľa analytikov je to zjavné priznanie porážky v súboji s miestnymi konkurentmi v oblasti elektronického obchodu, ako sú Alibaba a JD.com.



Priekopník v on-line predaji však ponechá v Číne svoje ďalšie prevádzky, ako sú Amazon Web Services (AWS), e-knihy Kindle, ako aj cezhraničné tímy, ktoré pomáhajú dodávať tovar od čínskych obchodníkov zákazníkom v zahraničí.



Od 18. júla bude čínska webová stránka spoločnosti Amazon obsahovať iba zmenšenú ponuku jej globálnej siete.



Hovorca Amazonu výslovne nepotvrdil tieto plány, ale povedal, že spoločnosť sa chce viac zamerať na cezhraničný predaj. V oficiálnom vyhlásení spoločnosti sa uvádza, že Amazon urobil "úpravy v prevádzke a sústredí sa na cezhraničný predaj v Číne".



Spoločnosť založil Jeff Bezos pred 25 rokmi. V januári 2019 sa Amazon stal najväčšou verejne obchodovateľnou spoločnosťou na svete podľa trhovej hodnoty. Má dominantné postavenie v Spojených štátoch aj na iných trhoch. Ale v Číne sa mu nepodarilo stať sa miestnou jednotkou, aj keď je elektronický obchod v tejto krajine veľmi populárny.



Amazon čelí v Číne tvrdej domácej konkurencii. Alibaba a JD.com využili siete domácich dodávateľov a ich výhodou je aj hlbšie pochopenie čínskych spotrebiteľov.



Amazon sa pokúsil odkrojiť si väčší podiel z čínskeho trhu a v roku 2004 investoval do logistiky a akvizície čínskeho on-line predajcu Joyo, ale veľmi mu to nepomohlo. V 4. štvrťroku 2018 mal americký gigant podiel len 0,6 % na čínskom on-line maloobchodnom predaji, zatiaľ čo podiel Alibaby dosiahol 61,5 % a JD.com 24,2 %.