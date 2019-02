Amazon takmer jeden rok hľadal miesto svojej druhej centrály, ktorá mala doplniť doterajšie sídlo firmy v Seattli.

New York/Seattle 14. februára (TASR) - Amazon zrušil svoj plán postaviť veľkú centrálu v New Yorku. Americký koncern ako dôvod uviedol predovšetkým odpor lokálnych politikov. Plánovaná centrála sa mala nachádzať na Long Islande v Queens.



Amazon takmer jeden rok hľadal miesto svojej druhej centrály, ktorá mala doplniť doterajšie sídlo firmy v Seattli. Záujem prejavili desiatky miest, ktoré sa predháňali ponukách, v snahe prilákať koncern. Amazon sa nakoniec rozhodol, že postaví dve nové centrály - jednu v New Yorku a druhú v Arlingtone v štáte Virginia v blízkosti Washingtonu. V oboch centrálach malo vzniknúť okolo 25.000 pracovných miest.



Amazon dúfal, že v New Yorku mohol uplatňovať úľavy na daniach vo výške až 3 miliardy USD (2,66 miliardy eur). Za to prisľúbil podporu lokálnej ekonomiky a investície vo výške 2,5 miliardy USD.



Niektorým politikom a skupinám miestnych obyvateľov sa nepáčila predstava mať Amazon za suseda a taktiež považovali daňové stimuly za premrštené. Jednou z obáv bolo, že tisíce veľmi dobre platených zamestnancov koncernu by výrazne zvýšili ceny nehnuteľností v danej lokalite.



Amazon uviedol, že bude pokračovať v realizácii plánov týkajúcich sa výstavby centrály v Arlingtone. Koncern dodal, že aktuálne nemá v úmysle začať hľadať miesto pre ďalšiu centrálu.



Amazon aktuálne zamestnáva v New Yorku 5000 ľudí a počet jeho zamestnancov sa tam bude ďalej zvyšovať.



(1 EUR = 1,1268 USD)