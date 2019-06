American Airlines ponechá lietadlá 737 MAX na zemi do konca augusta

Lietadlá Boeingu 737 MAX boli uzemnené v marci potom, ako 10. marca havarovalo v Addis Abebe lietadlo spoločnosti Ethiopian Airlines.

Washington 9. júna (TASR) - Americká letecká spoločnosť American Airlines v nedeľu oznámila, že uzemnenie lietadiel typu 737 MAX bude platiť do konca augusta. Najnovšie až v prvých septembrových dňoch počíta s opätovným nasadením týchto strojov do prevádzky.



Najväčšie americké aerolínie ešte v apríli informovali, že lietadlá 737 MAX zostanú na zemi do 19. augusta. Ich uzemnenie sa dotklo približne 115 letov denne. Teraz však odstávku lietadiel predĺžili do 3. septembra, keďže Boeing ešte stále nedokončil potrebné skúšobné lety s upraveným softvérom na získanie certifikácie od Federálneho leteckého úradu (FAA).



Lietadlá Boeingu 737 MAX boli uzemnené v marci potom, ako 10. marca havarovalo v Addis Abebe lietadlo spoločnosti Ethiopian Airlines. Necelých päť mesiacov predtým sa pritom do Jávskeho mora zrútilo za prakticky rovnakých okolností lietadlo rovnakého typu indonézskych aerolínií Lion Air. Havárie si vyžiadali celkovo 346 obetí. Vyšetrovanie poukázalo na stabilizačný softvér lietadla MCAS, ktorý pomáha vyrovnávať stroj za letu.