Američania neveria, že Facebook dodržiava zákony o ochrane súkromia

New York/San Francisco 25. marca (TASR) - Menej než polovica Američanov dôveruje sociálnej sieti Facebook, že dodržiava zákony o ochrane súkromia a osobných údajov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý minulý týždeň vykonali agentúry Reuters a Ipsos medzi 2237 respondentmi z celých USA.



Prieskum zistil, že oveľa menej Američanov dôveruje Facebooku než ostatným firmám, ktoré zhromažďujú údaje o používateľoch, napríklad Apple, Google, Amazaon, Microsoft a Yahoo. Zhruba 41 % verí, že Facebook dodržiava zákony chrániace ich osobné údaje, kým až 66 % dôveruje skôr Amazonu, 62 % vyhľadávaču Google, 60 % Microsoftu a 47 % vyhľadávaču Yahoo.



Facebook sa snaží napraviť si reputáciu u klientov, reklamných partnerov, zákonodarcov a investorov po tom, čo sa pre jeho chybu dostali dáta 50 miliónov používateľov do rúk politickej konzultačnej spoločnosti Cambridge Analytica. Akcie siete minulý týždeň stratili 14 % hodnoty. Medzičasom získava veľkú pozornosť aj hnutie #DeleteFacebook (Zmažte Facebook), napríklad Elon Musk zrušil oficiálne profily svojich dvoch spoločností - Tesla a Space X. Zároveň sa množia žiadosti, aby sa výkonný riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg zúčastnil na vypočúvaní v Kongrese.



Podľa analytikov je zatiaľ priskoro tvrdiť, že nedôvera prinúti ľudí opustiť Facebook. "Je psychologicky ťažké odísť z platformy, akou je Facebook, pretože sa naozaj veľmi zakorenila v životoch ľudí," povedala analytička Debra Williamsonová z firmy eMarketer.



Jedným z dôvodov zhromažďovania osobných informácií internetovými firmami je zabezpečiť cielenú reklamu produktov a služieb ľuďom, ktorí ich pravdepodobne môžu chcieť. Facebook so svojimi vyše dvomi miliardami aktívnych používateľov vlani zarobil na reklame takmer 40,6 miliardy USD (32,89 miliardy eur).



Anketa zistila, že používatelia nemajú v obľube cielenú reklamu. Približne 63 % by jej chcelo menej a len 9 % chce viac. Na výzvu, aby respondenti porovnali cielenú a tradičnú reklamu, 41 % označilo cielené reklamy za horšie a 21 % za lepšie.



"Myslím, že vytvárajú množstvo predpokladov, ktoré nie sú pravdivé," zareagovala respondentka Maria Curranová (56). "Ak prejavím záujem o zdravé stravovanie, zrazu sú všetky reklamy o kontrole hmotnosti, cvičení a chudnutí. Doslova ma zaplavia." Podľa jej slov Amazon taktiež zhromažďuje jej údaje, no cielené reklamy nie sú také otravné.



Väčšina respondentov sa zhodla na tom, že vláda musí prijať väčšiu úlohu pri dohľade nad narábaním s informáciami o používateľoch. Podľa ankety 46 % dospelých chce viac vládnych regulácií a len 17 % menej. Ďalších 20 % nechce žiadne zmeny a 18 % bolo nerozhodnutých.



