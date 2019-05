Americká centrálna banka Fed kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenila

Po štvornásobnom zvýšení kľúčovej úrokovej sadzby v minulom roku Fed v stredu (1. 5.) jednomyseľne hlasoval za jej ponechanie na úrovni 2,25 - 2,5 %.

Washington 2. mája (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) podľa očakávania ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú pre zmiešané signály o smerovaní ekonomiky USA. Podľa centrálnej banky trh práce síce zostáva aj naďalej silný a firmy vykazujú "solídne" zisky, ale zaznamenala aj spomalenie investícií podnikov a domácností a inflácia klesla pod jej cieľovú hranicu.



Po štvornásobnom zvýšení kľúčovej úrokovej sadzby v minulom roku Fed v stredu (1. 5.) jednomyseľne hlasoval za jej ponechanie na úrovni 2,25 - 2,5 %. Čo sa týka inflácie, centrálna banka uviedla, že nižšie ceny energií prispeli k nižšej medziročnej inflácii, ale pri iných položkách, ako potraviny a energia, zostala blízko 2 %, čo je inflačný cieľ Fedu.



Predseda Fedu Jerome Powell na tlačovej konferencii po zasadaní menového výboru povedal, že Fed vidí „prechodné faktory“, ktoré prispievajú k nedávnej nízkej úrovni inflácie. Vyhlásil, že Fed bude brať do úvahy trvalo nízku infláciu pri určovaní svojej politiky, ale v súčasnosti očakáva, že sa inflácia vráti k cieľovej hranici 2 %.



Centrálna banka zopakovala, že bude trpezlivá, pretože pri rozhodovaní o úrokových sadzbách berie do úvahy aj vývoj globálneho hospodárstva, financií aj utlmenú infláciu.



Rozhodnutie Fedu prichádza deň po tom, ako prezident Donald Trump vyzval banku, aby znížila svoje úrokové sadzby až o jeden percentuálny bod. "Náš Federálny rezervný systém (Fed) neustále zvyšoval úrokové sadzby, aj keď je inflácia veľmi nízka, a zaviedol veľmi veľké kvantitatívne sprísnenie," uviedol Trump vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter. "Máme potenciál ísť hore ako raketa, ak by sme urobili nejaké zníženie sadzieb, napríklad o jeden bod, a nejaké kvantitatívne uvoľnenie."



Niektorí analytici obvinili Fed z kapitulácie pred Trumpom, ktorý po predchádzajúcom zasadaní banky požadoval, aby jej predstavitelia oznámili, že už v tomto roku sadzby nezvýšia.