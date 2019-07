Americká ekonomika pokračuje v raste a jej výhľad je pozitívny

Trh práce je naďalej pomerne napätý a firmy hlásia nedostatok pracovníkov vo väčšine odvetví, najmä v stavebníctve.

Washington 18. júla (TASR) - Ekonomická aktivita v USA pokračovala v miernom raste v období od polovice mája do začiatku júla. A jej vyhliadky sú pozitívne napriek neistote v súvislosti s obchodom. Uviedol to v stredu (17.7.) americký Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky vo svojej Béžovej knihe (Beige Book).



Béžová kniha je neoficiálnym hodnotením stavu americkej ekonomiky a Fed ju vydáva osemkrát do roka. Centrálna banka pri jej zostavovaní vychádza z informácií od svojich 12 regionálnych bánk.



Fed v správe skonštatoval, že jeho najnovšie hodnotenie ekonomiky sa od predchádzajúceho nezmenilo. Poukázal pritom na obavy z možného negatívneho vplyvu neistoty súvisiacej s obchodom na výkon ekonomiky, ale dodal, že hospodárske vyhliadky v najbližších mesiacoch sú vo všeobecnosti pozitívne a očakáva pokračovanie mierneho rastu.



V správe sa ďalej píše, že rast zamestnanosti bol v sledovanom období o niečo pomalší ako v predchádzajúcich týždňoch, ale pokračoval.



Trh práce je naďalej pomerne napätý a firmy hlásia nedostatok pracovníkov vo väčšine odvetví, najmä v stavebníctve, informačných technológiách a zdravotníctve.