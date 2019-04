Americká ekonomika v 1. kvartáli zrýchlila a vzrástla o 3,2 %

Na porovnanie, v predchádzajúcom 4. štvrťroku 2018 sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov zvýšil o 2,2 %.

Washington 26. apríla (TASR) - Americká ekonomika v prvých troch mesiacoch 2019 nečakane zrýchlila a vzrástla medziročne o 3,2 %. To je oveľa lepší výsledok, ako sa očakávalo. Informovalo o tom ministerstvo obchodu USA.



Na porovnanie, v predchádzajúcom 4. štvrťroku 2018 sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov zvýšil o 2,2 %.



Analytikov výsledok za 1. kvartál prekvapil. Očakávali totiž spomalenie rastu HDP na 2,1 %, vzhľadom na čiastočné zatvorenie vládnych agentúr, tzv. shutdown, na prelome decembra a januára, ktorý trval až 35 dní, najdlhšie v histórii USA.



Zrýchlenie americkej ekonomiky v 1. kvartáli odráža vyššie tempo investícií súkromných firiem do skladových zásob a vývozu, aj oživenie výdavkov federálnej aj miestnych vlád.



Analytici v tejto súvislosti pripomínajú, že dva faktory, ktoré sa podieľali rozhodujúcou mierou na raste HDP v 1. kvartáli - veľký skok zásob podnikov a prudký pokles obchodného deficitu - sa podľa nich nebudú opakovať.



Rast HDP však prekonal 3 %, čo bol cieľ prezidenta Donalda Trumpa, ktorý mal dokázať, že jeho ekonomický program funguje. Trump sa spolieha na silnú ekonomiku vo svojej kampani za znovuzvolenie.



Údaje ministerstva tiež ukázali, že po vylúčení zahraničného obchodu a skladových zásob sa výkon americkej ekonomiky v období január - marec zvýšil o 2,3 %.



Aj výdavky federálnej a lokálnych vlád v 1. kvartáli prudko stúpli, o 3,9 %, po poklese o 1,3 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. To bol ich najstrmší nárast za tri roky. Dôvodom ich oživenia bol pravdepodobne shutdown.



Obchod v 1. štvrťroku prispel o niečo viac ako 1 % k rastu ekonomiky. Vývoz totiž stúpol o 3,7 %, zatiaľ čo dovoz klesol o 3,7 % a výsledkom bolo zníženie obchodného deficitu.



Spotrebiteľské výdavky sa však spomalili a stúpli len o 1,2 %, najmenej za jeden rok, po náraste o 2,5 % v predchádzajúcom štvrťroku.



Investície podnikov do zariadenia zároveň "prudko zabrzdili" a vzrástli len o 0,2 %, najmenej od 3. štvrťroka 2016. Okrem toho, bytová výstavba klesla už piaty štvrťrok po sebe, a to o 2,8 %.