Americké aj európske burzy v piatok oslabili

Európske burzy brzdí aj brexit.

New York/Frankfurt nad Mohanom/Londýn 9. marca (TASR) - Americké aj európske akciové trhy ukončili uplynulý týždeň v mínuse.



Pesimizmus na Wall Street v piatok (8. 3.) tesne pred koncom obchodovania výrazne oslabol a kľúčový index Dow Jones Industrial Average výrazne znížil straty a nakoniec uzavrel len o 0,09 % nižšie na úrovni 25.450,24 bodu. Za celý uplynulý týždeň klesol o 2,2 %. Ešte do konca februára prudko rástol, keď si od svojho decembrového minima polepšil o vyše 20 %. Potom mu však došiel dych.



Hlavným dôvodom zhoršenia nálady na trhu bola piatková správa amerického ministerstva práce, ktorá výrazne sklamala očakávania. Tvorba pracovných miest v USA sa vo februári takmer zastavila, keď mimo poľnohospodárstva vzniklo len 20.000 nových miest, pričom analytici počítali až so 180.000. Signály však neboli len negatívne, správa tiež ukázala nečakane výrazné zvýšenie miezd. Navyše miera nezamestnanosti padla na 3,8 % zo 4 % v januári.



Širší index S&P 500 v piatok klesol o 0,21 % na 2743,07 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,18 % na 7408,14 bodu.



Všetky veľké americké indexy zaznamenali najvýraznejší pád v tomto roku, keď všetky stratili viac než 2 %. Nasdaq ukončila desaťtýždňovú ziskovú sériu a Dow zaznamenal druhý týždňový pokles v roku.



Nádeje na skorú obchodnú dohodu medzi USA a Čínou v piatok schladil americký veľvyslanec v Číne Terry Branstad. Obe strany majú naďalej rozdielne pozície, takže sú potrebné ďalšie rokovania, povedal Branstad v rozhovore pre Wall Street Journal. Zatiaľ nebol ani stanovený termín stretnutia prezidentov Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga.



Ďalším negatívnym faktorom bola v piatok správa o vývoji čínskeho zahraničného obchodu, ktorá výrazne sklamala očakávania. Export denominovaný v dolároch sa vo februári medziročne prepadol o 20,7 %, pričom ekonómovia počítali s poklesom len o 4,8 %. Import sa znížil o 5,2 % (prognózy: -1,4 %). Takisto prebytok obchodnej bilancie bol podstatne nižší, než sa prognózovalo.



Ceny ropy z dôvodu obáv týkajúcich sa stavu globálnej ekonomiky výrazne oslabili, čo malo negatívny vplyv na akcie ropných koncernov. Akcia ExxonMobilu v piatok padla o 1,43, akcie Occidental Petroleum o 4,61 % a akcia ConocoPhillips o 3,71 %.



V Európe kľúčový nemecký index Dax v piatok oslabil o 0,52 % na 11.457,84 bodu. Za celý uplynulý týždeň stratil 1,2 %.



Hlavný francúzsky index Cac 40 sa v piatok znížil o 0,70 % na 5231,22 bodu, taliansky index FTSE MIB o 1,03 % na 20.484,39 bodu a britský FTSE 100 o 0,74 % na 7104,31 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 klesol o 0,76 % na 3283,60 bodu a paneurópsky index Stoxx Europe 600 o 0,89 % na 370,57 bodu.



Európske burzy brzdí aj brexit. V utorok (12. 3.) môže britský parlament odmietnuť dohodu vyrokovanú premiérkou Theresou Mayovou. V takom prípade sa bude na druhý deň v stredu (13. 3.) hlasovať o neriadenom brexite.



Euro sa v piatok zotavilo zo štvrtkového (7. 3.) pádu a večer sa predávalo po 1,1232 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok referenčný kurz na 1,1222 (vo štvrtok: 1,1271) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8911 (0,8872) eura.