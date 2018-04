Americké burzy v piatok prudko oslabili, Dow Jones klesol o 2,34 %

Investori preto pred víkendom hľadali bezpečné prístavy a vkladali svoje peniaze do štátnych dlhopisov, ktoré sú považované za výrazne menej rizikové než akcie.

New York 7. apríla (TASR) - Burzy v USA po troch dňoch pozitívneho vývoja v piatok (6. 4.) opäť padli. Kľúčový index Dow Jones Industrial klesol pod hranicu 24.000 bodov. Dôvodom je eskalácia obchodného konfliktu medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktorá zhoršila náladu na trhu. Investori preto pred víkendom hľadali bezpečné prístavy a vkladali svoje peniaze do štátnych dlhopisov, ktoré sú považované za výrazne menej rizikové než akcie.



Naopak, správa z amerického trhu práce, ktorá sklamala očakávania, nemala podľa expertov výraznejší vplyv, rovnako ako prejav šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella nepriniesol nič nové ohľadom smerovania menovej politiky Fedu.



Dow Jones ukončil piatkové obchodovanie so stratou 2,34 % na úrovni 23.932,76 bodu. Za celý uplynulý týždeň odpísal 0,7 %. Širší index S&P 500 v piatok klesol o 2,19 % na 2604,47 bodu. Technologický index Nasdaq 100 sa znížil o 2,45 % na 6433,21 bodu a za celý uplynulý týždeň stratil 2,2 %.



Namiesto toho, aby USA zvolili miernejšiu rétoriku, americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil ďalšími clami na čínske tovary v hodnote 100 miliárd USD (81,74 miliardy eur). Čína odpovedala, že má pripravené tvrdé odvetné opatrenia, a vyhlásila, že v aktuálnej situácii sú rokovania nepravdepodobné.



Tvorba pracovných miest v USA sa v marci prudko spomalila. Podľa piatkovej správy amerického ministerstva práce americkí zamestnávatelia v marci pridali len 103.000 pracovných miest po 326.000 vo februári. Miera nezamestnanosti zostala šiesty mesiac po sebe na 17-ročnom minime 4,1 %.



Vzhľadom na obavy o globálny voľný obchod v piatok najprudšie klesli akcie vysoko závislé od vývoja ekonomiky. V dôsledku všeobecnej slabosti na trhu však nakoniec všetkých 30 titulov kótovaných na indexe Dow Jones oslabilo. Akcia Boeingu padla o 3,2 % a Caterpillaru o 3,5 %.