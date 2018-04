Americké tarify na dovoz ocele a hliníka nemajú utlmiť nemecký vývoz

Americký prezident Donald Trump v marci zaviedol clá na dovoz ocele vo výške 25 % a hliníka na úrovni 10 %.

Berlín 19. apríla (TASR) - Americké tarify na dovoz ocele a hliníka by nemali utlmiť nemecký vývoz, aj keď vyprší platnosť dočasnej výnimky z týchto ciel, ktorú USA udelili Európskej únii (EÚ) do 1. mája. Uviedli to vo štvrtok popredné nemecké ekonomické inštitúty.



Vo svojej správe však zároveň varovali, že prípadná eskalácia obchodného sporu medzi veľkými hospodárskymi blokmi bude mať negatívny vplyv na nemecký export, a tým pádom aj na nemeckú ekonomiku, keďže vývoz je jedným z jej kľúčových motorov.



Inštitúty predpovedajú Nemecku v tomto roku hospodársky rast na úrovni 2,2 %, v tom nasledujúcom jeho spomalenie na 2 %. Uviedli tiež, že najväčšia európska ekonomika stráca dynamiku.



Americký prezident Donald Trump v marci zaviedol clá na dovoz ocele vo výške 25 % a hliníka na úrovni 10 %. Poskytol však EÚ a niekoľkým ďalší obchodným partnerom, napríklad Kanade a Mexiku, dočasnú výnimku, ktorá platí do 1. mája.



EÚ medzitým vypracovala zoznam produktov, na ktoré by zaviedla odvetné clá, aby "vybalansovala" vplyv amerických taríf v prípade, že nezíska trvalú výnimku.