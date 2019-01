Americkí a čínski obchodní predstavitelia musia do 1. marca vyriešiť svoj obchodný spor, aby zabránili prudkému nárastu ciel na čínsky dovoz do USA.

Washington 18. januára (TASR) - Americkí predstavitelia údajne zvažujú zrušenie ciel na čínsky dovoz, aby upokojili situáciu na akciových trhov a povzbudili Peking k ústupkom na obchodných rokovaniach. Uviedol to vo štvrtok (17.1.) denník Wall Street Journal.



Americký minister financií Steven Mnuchin prišiel s návrhom na odvolanie ciel, buď na časť, alebo na všetok čínsky import v hodnote 250 miliárd USD (219,37 miliardy eur). Ale tento návrh ešte nepredložil v Bielom dome.



Americký akciový trh reagoval priaznivo na správu. Ceny akcií, ktoré po väčšiu dňa stagnovali, uzavreli vďaka nej obchodovanie na vyššej úrovni.



Rozhovory s Pekingom však vedie americký obchodný zástupca USA Robert Lighthizer, ktorý zaujal tvrdšiu pozíciu ako Mnuchin.



Ministerstvo financií USA na otázky agentúr uviedlo len toľko, že obchodné rozhovory s Čínou ešte ani zďaleka nekončia.



CNBC citovala vedúceho predstaviteľa Bieleho domu, podľa ktorého prezident Donald Trump nemá v ponuke žiadne stimuly alebo úľavy pre Čínu. A dodal, že oficiálni predstavitelia USA sa namiesto toho sústredili na prípravu rozhovorov s čínskym vicepremiérom Lioum Che, ktorý pricestuje do Washingtonu 30. januára.



Obchodná vojna dvoch najväčších svatových ekonomík otriasla akciovými trhmi, čo zvýšilo tlak na Biely dom, aby dosiahol dohodu.



(1 EUR = 1,1396 USD)