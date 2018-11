Americký hedžový fond sa stal ďalším podielnikom Deutsche Bank

Vedenie Deutsche Bank koncom októbra informovalo, že tento rok dosiahne čistý zisk.

Frankfurt nad Mohanom 1. novembra (TASR) - Deutsche Bank (DT), najväčší nemecký úverový ústav, získal nového akcionára. Stál sa ním americký hedžový fond Hudson Executive Capital LP. Vedie ho bývalý člen správnej rady veľkobanky J.P. Morgan Douglas Braunstein. Fond v uplynulých mesiacoch nakúpil 3,1 % akcií DB za 620 miliónov USD (547,80 milióna eur). Tým sa dostal do pätice jej najväčších akcionárov. Fond o tom informoval vo štvrtok americký denník Wall Street Journal. Akcie veľkobanky po oznámení správy vzrástli o 2,25 %.



Braunstein v interview charakterizoval Deutsche Bank, že „je nesprávne pochopená a podhodnotená“. Priznal sa, že sa vstupom fondu do DB začal zaoberať už vlani.



Vedenie Deutsche Bank koncom októbra informovalo, že tento rok dosiahne čistý zisk. Bude to prvýkrát od roku 2014.



K obratu v hospodárení ústavu došlo po zmene v jeho vedení. V apríli nahradil vo funkcii predsedu správnej rady neúspešného Brita Johna Cryana Nemec Christian Sewing. Hneď začal realizovať účinné úsporné opatrenia. Zrušil tisícky pracovných miest a obmedzil podnikanie v Spojených štátoch. Plánuje aj prestať obchodovať s akciami.



Braunstein pochválil Sewinga za jeho reformy. „Nikdy by sme túto investíciu neuskutočnili, keby sme si neboli istí, že on je správnym manažérom pre danú úlohu."



(1 EUR = 1,1318 USD)