Americký ropný koncern zvýšil kvartálny zisk o viac ako štvrtinu

San Ramon 2. augusta (TASR) - Americký ropný koncern Chevron oznámil za 2. kvartál rast zisku o viac ako štvrtinu, napriek poklesu tržieb. Výsledky spoločnosti na jednej strane podporila vyššia produkcia, do veľkej miery však aj kompenzácia za stiahnutie ponuky na prevzatie firmy Anadarko Petroleum.



Chevron uviedol, že zisk za 2. štvrťrok dosiahol 4,31 miliardy USD (3,88 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka zaznamenala spoločnosť zisk 3,41 miliardy USD. To znamená rast o 26,4 %.



Upravený zisk na akciu dosiahol 2,27 USD oproti 1,78 USD/akcia pred rokom. Spoločnosť tak vysoko prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s rovnakým ziskom na akciu ako v 2. kvartáli minulého roka.



Výsledky Chevronu do veľkej miery podporil jednorazový príjem vo výške 740 miliónov USD za stiahnutie ponuky na prevzatie ropnej firmy Anadarko. Chevron tak umožnil prevzatie Anadarka konkurenčnou firmou Occidental Petroleum.



Tržby Chevronu dosiahli 38,85 miliardy USD. Medziročne to znamená pokles o 8 %.



Produkcia ropy a plynu vzrástla o vyše 9 %. Prispelo k tomu najmä zvýšenie ťažby z ložísk v Permskej panve v americkom Texase.