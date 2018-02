Snemovňa schválila dvojročný rozpočtový balík:Skončil sa tzv. shutdown

Návrh už krátko predtým schválil Senát pomerom hlasov 71:28.

Washington 9. februára (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila v piatok ráno miestneho času pomerom hlasov 240:186 návrh zákona o dvojročnom rozpočtovom balíku a výdavkoch na obranu a iné programy. Informovala o tom agentúra AP.



Týmto krokom sa po necelých šiestich hodinách skončil druhý tzv. shutdown, teda zastavenie financovania federálnych úradov, ktorý USA zažili v tomto roku.



Návrh už krátko predtým schválil Senát pomerom hlasov 71:28. Teraz ho ešte musí podpísať prezident Donald Trump, ktorý však avizoval, že tak urobí.



Republikáni a demokrati v Senáte sa tento týždeň po mesiacoch trvajúcich sporoch dohodli na dvojročnom rozpočte. Jeho súčasťou je zvýšenie výdavkov na obranu a iné programy o takmer 300 miliárd dolárov (243 miliárd eur). To malo viesť k ukončeniu mesiace trvajúceho patu v rokovaniach o výdavkových prioritách, počas ktorých financovanie vládnych inštitúcií museli zabezpečiť krátkodobé dohody.



Senát však legislatívu neodhlasoval v stanovenom čase - do štvrtkovej polnoci miestneho času (piatok 06.00 h SEČ), keď tak mali urobiť obe komory Kongresu. V USA preto po 17 dňoch opäť nakrátko došlo k tzv. shutdownu.



Hlasovanie totiž na poslednú chvíľu znemožnil republikánsky senátor Rand Paul, ktorý využil svoje právo a žiadal, aby Senát rokoval o jeho pozmeňovacom návrhu. Paul nesúhlasí práve so zvýšením výdavkov o 300 miliárd dolárov.