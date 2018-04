Americký úrad CFPB chce udeliť Wells Fargo rekordnú pokutu

Mick Mulvaney, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Pokuta by bola prvou, ktorú by udelil Mick Mulvaney, ktorého prezident Donald Trump vybral do čela Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) vlani v novembri.

Washington 9. apríla (TASR) - Americký úrad na finančnú ochranu spotrebiteľov údajne chce udeliť Wells Fargo & Co rekordnú pokutu za zavádzanie v oblasti poistenia áut a hypotekárnych úverov, pre agentúru Reuters to uviedli tri zdroje oboznámené s plánmi úradu.



Pokuta by bola prvou, ktorú by udelil Mick Mulvaney, ktorého prezident Donald Trump vybral do čela Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) vlani v novembri. Tiež by bola splnením Trumpovho sľubu, že tvrdo zasiahne proti tretiemu najväčšiemu úverovému inštitútu v USA.



Mulvaney požaduje pokutu výrazne vyššiu než 100 miliárd USD (81,27 miliardy eur), ktoré musela banka zaplatiť v septembri 2016 na urovnanie škandálu s falošnými účtami, uviedli dva zdroje pre Reuters. To bola historicky najvyššia pokuta udelená úradom CFPB. Podmienky urovnania ešte nie sú kompletné, ale Mulvaney údajne žiada pokutu vo výške 1 miliardy USD.



(1 EUR = 1,2304 USD)

