Washington 16. marca (TASR) - Americkým spotrebiteľom sa tento mesiac prekvapujúco zlepšila nálada. Ich dôvera v najväčšiu svetovú ekonomiku totiž vzrástla, zatiaľ čo analytici predpovedali, že sa, naopak, zníži. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu University of Michigan.



Podľa prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery v USA v marci zvýšil na 102 bodov z februárových 99,7 bodu, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že klesne na 99,3 bodu.



"Nálada spotrebiteľov na začiatku marca vzrástla na najvyššiu úroveň od roku 2004 vďaka priaznivému hodnoteniu súčasných ekonomických podmienok. Príslušný čiastkový index pritom dosiahol najvyššiu úroveň v histórii prieskumov, uviedol hlavný ekonóm Richard Curtin.



Konkrétne, čiastkový index hodnotenia aktuálnych ekonomických podmienok v USA v marci vyskočil na 122,8 bodu zo 114,9 vo februári. Na druhej strane, index očakávaní spotrebiteľov klesol na 88,6 bodu z 90 bodov minulý mesiac.



Dôvodom nižšieho indexu očakávaní sú obavy z obchodnej vojny po zavedení cla na dovoz ocele a hliníka do USA.



Podľa Curtina je však dôležité, že krátkodobé inflačné očakávania sa zvýšili na 2,9 % z februárových 2,7 %, zatiaľ čo päťročné inflačné očakávania dosiahli v marci 2,5 %.