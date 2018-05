Analytici: Inflácia v apríli 2018 prekvapila silným rastom

Štatistický úrad informoval, že spotrebiteľské ceny v apríli 2018 v porovnaní s marcom 2018 v úhrne vzrástli o 0,6 %.

Bratislava 14. mája (TASR) - Inflácia v apríli 2018 prekvapila silným rastom. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia k aprílovým spotrebiteľským cenám. Slovensko si podľa neho pripísalo najvyššiu medziročnú infláciu od decembra 2012.



"Aj napriek tomu, že spotreba domácností začína vykazovať prvé známky pozvoľného schladzovania, inflačné dopytové tlaky sa v apríli rozhoreli naplno," upozornil. V zrýchľovaní dynamiky rastu cien pokračovali, podľa neho trocha prekvapivo, v apríli aj ceny potravín. Ich ceny sa zvýšili o 0,3 %, pričom dynamika ich medziročného rastu sa ďalej zrýchľovala z 5,7 % na 5,8 %.



"Očakávame, že inflácia by mala kulminovať v mesiacoch apríl až jún blízko úrovne 3 %. Dvíhať ju budú v najbližších mesiacoch najmä rastúce ceny pohonných látok reagujúce na drahšiu ropu a slabšie euro. Na druhej strane, skorší nástup teplého počasia (extrémne teplý apríl) by mohol tento rok urýchliť sezónny pokles cien niektorých druhov zeleniny a ovocia. Očakávame tak, že tradičné májové sezónne zvýšenie cien potravín by mohlo byť miernejšie ako zvyčajne, pričom pokles cien sezónnych potravín by sa mohol dostaviť už v júni," myslí si Koršňák.



Medziročný rast cien potravín by sa tak mal podľa neho začať zmierňovať. V závere roka by potom spomaleniu medziročného rastu cien potravín mal výraznou mierou pomôcť aj silný bázický efekt u cien mlieka a vajec. Miernu korekciu v najbližších mesiacoch nie je možné vylúčiť ani v prípade dopytovej inflácie (najmä u volatilných cien leteckých služieb). "Naďalej však očakávame, že dopytová inflácia bude rásť mierne rýchlejšie ako celková inflácia, keď ju nahor budú ťahať zvýrazňujúce sa dopytové tlaky v ekonomike podporené dynamickým rastom miezd," dodal Koršňák.



"Dynamika inflácie v apríli bola vyššia ako očakávaná. Okrem cien potravín a služieb k nárastu prispeli aj ceny v doprave. Nárast cien služieb aj naďalej odzrkadľuje zlepšujúcu sa situáciu na trhu práce, ktorá pomáha zvyšovať disponibilný príjem domácností. Aprílové čísla spotrebiteľských cien predstavujú mierne riziko smerom nahor pre náš odhad priemernej inflácie v tomto roku (2,2 %)," doplnila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že spotrebiteľské ceny v apríli 2018 v porovnaní s marcom 2018 v úhrne vzrástli o 0,6 %. V apríli 2018 v porovnaní s aprílom 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,9 %.