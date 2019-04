Analytici: Inflácia v marci prekvapila silným rastom

K rastu cien v marci podľa neho najvýraznejšie prispeli ceny v doprave, ktoré boli zodpovedné za približne tretinu medzimesačného zvýšenia cien.

Bratislava 15. apríla (TASR) - Inflácia v marci prekvapila silným rastom, rástli ponukové aj dopytové ceny. Uviedol to v komentári Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"Spotrebiteľská inflácia v marci prekvapila silným rastom. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa ceny v marci zvýšili v priemere až o 0,6 % a dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 2,3 % až na 2,7 %. Dôvody silného marcového zvýšenia cien nájdeme hneď vo viacerých kategóriách – od potravín, cez pohonné látky, až po dopytovú infláciu. Mierne sa zrýchlil aj rast regulovaných cien (z 3,8 % na 3,9 %), a to v dôsledku zvýšenia cien tabaku a cigariet," priblížil.



K rastu cien v marci podľa neho najvýraznejšie prispeli ceny v doprave, ktoré boli zodpovedné za približne tretinu medzimesačného zvýšenia cien. Ceny ropy na svetových trhoch vo februári a marci ďalej rástli, čo sa s miernym oneskorením postupne dostávalo aj do cien benzínov a nafty na slovenských benzínových pumpách. Ceny pohonných látok v marci vzrástli o 2,4 % a dynamika ich medziročného rastu sa tak vrátila do kladných hodnôt (asi 2 %).



Informoval, že len o niečo miernejší príspevok k medzimesačnej inflácii (rovnako približne tretina) zaznamenali v marci ceny potravín, ktoré sa v marci zvýšili v priemere až o 1,0 %, čo sa premietlo i do ďalšieho zrýchlenia medziročného rastu cien potravín z 2,5 % na 3,1 %. Rast cien potravín bol v marci plošný a nedá sa pripísať ani na vrub sezónnym výkyvom cien.



"Inflácia by sa v nasledujúcich mesiacoch mala pohybovať na úrovni blízkej marcovým číslam. Otvorenou otázkou ostáva, ako rýchlo budú obchodné reťazce korigovať ceny potravín smerom nadol po zrušení špeciálneho odvodu a do akej miery bude tento pokles korigovaný ostatnými faktormi (ceny vstupov, príplatky za prácu), ktoré tlačia ceny potravín už niekoľko mesiacov nahor. Tlak z dopytovej inflácie by sa mal stabilizovať a na prelome rokov postupne aj začať zmierňovať, a to pod vplyvom slabnúceho ekonomického rastu. Nižšie dopytové tlaky by sa mali na inflácii naplno prejaviť v roku 2020, kedy očakávame jej návrat tesne pod úroveň 2 %," dodal Koršňák.



Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, marcovú infláciu ovplyvnili hlavne ceny potravín, ktoré vzrástli medzimesačne o 1,2 % a ceny v doprave, ktoré sa zvýšili medzimesačne o 2,5 %. Vplývali na ne vyššie ceny palív (reflektujúc cenu ropy za posledné obdobie), leteniek a ojazdených vozidiel.



"Vývoj cien služieb bol zmiešaný, v niektorých oblastiach zaznamenali medzimesačný nárast, zatiaľ čo v iných (napríklad v oblasti rekreácie a kultúry) mierne klesli. Celkovo však ceny služieb odzrkadľujú zlepšujúcu sa situáciu na trhu práce a následne vyšší disponibilný príjem domácností. V tomto roku očakávame priemerný rast spotrebiteľských cien o 2,5 %," doplnila Muchová.



ŠÚ SR informoval, že v marci 2019 sa v porovnaní s marcom 2018 spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,7 %. Spotrebiteľské ceny sa v marci v porovnaní s februárom v úhrne zvýšili o 0,6 %.