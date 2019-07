Analytici: Maloobchodné tržby sklamali, padli najviac od roku 2012

Spotrebiteľská nálada v úvode roka zostáva podľa analytika nad dlhodobým priemerom, v júni sa dokonca dostala opäť na niekoľkomesačné maximá.

Bratislava 4. júla (TASR) - Maloobchodné tržby v máji 2019 sklamali, prepadli sa najviac od konca roku 2012. Uviedol to v komentári k májovým maloobchodným tržbám analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



"Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa maloobchodné tržby v máji v porovnaní s aprílom prepadli až o 1,9 % a v porovnaní s májom minulého roka boli nižšie až o 2,7 %. Pripísali si tak najvýraznejší medziročný pokles od konca roka 2012. Na druhej strane, slabšie čísla maloobchodu aspoň čiastočne kompenzujú iné zložky spotreby – Slováci, pravdepodobne aj vďaka rekreačným poukazom, výrazne viac podporujú domáce zariadenia v turistickom ruchu," priblížil.



Za dynamikami rastu z posledných rokov však podľa neho v úhrne tržby predsa len zaostávajú. "Máj tak zdvíha varovný prst, že očakávaná korekcia slabších čísel spotreby domácností z prvého kvartálu by nakoniec nemusela byť až taká výrazná (ak vôbec). Zdá sa, že cyklické spomalenie síce trh práce a spotrebiteľskú dôveru zasiahlo zatiaľ len okrajovo, do spotreby domácnosti sa však napriek tomu už začína výraznejšie premietať," spresnil.



"V máji sme pozorovali pokles tržieb v oboch segmentoch maloobchodu – v potravinovom i nepotravinovom. O niečo významnejšie klesali tržby v potravinovom segmente, kde v medzimesačnom porovnaní nastala aj očakávaná korekcia aprílového veľkonočného efektu. Naďalej pritom platí, že pokles tržieb sa týka najmä veľkých obchodných sietí (nešpecifikovaný maloobchod s prevahou potravín), kde tržby medziročne v máji klesli o 5,1 %," doplnil.



Spotrebiteľská nálada v úvode roka zostáva podľa analytika nad dlhodobým priemerom, v júni sa dokonca dostala opäť na niekoľkomesačné maximá. Fundamenty, ktoré podporujú spotrebu domácnosti (najmä trh práce), ostávajú silné, hoci sa tu začínajú objavovať prvé známky zvoľňovania. Zdá sa však, že domácnosti sú vo svojich výdavkoch predsa len opatrnejšie ako v posledných rokoch, navyše svoju spotrebu presúvajú viac k pôžitkom (hotely) či väčším investíciám (autá).



"Očakávame teda, že rast maloobchodných tržieb sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi citeľnejšie spomalí a aj najbližšie mesiace budeme pozorovať skôr stagnáciu tržieb ako ich dynamický rast. Na prelome rokov pritom nie je možné vylúčiť už ani dlhodobejší pokles tržieb. Do spotreby sa pokles maloobchodných tržieb premietne len sčasti, keďže bude stále kompenzovaný vyššími výdavkami domácnosti mimo maloobchodu (najmä rekreácia)," dodal Koršňák.



Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, spotreba domácností by mala naďalej ostať dôležitým pilierom hospodárskeho rastu. "Tento rok očakávame zmiernenie tempa ekonomického rastu na 3,4 % vzhľadom na vývoj externého prostredia a prítomné negatívne riziká (pomalší rast Číny, Nemecka a eurozóny, riziko protekcionizmu, brexit)," doplnila Muchová.



ŠÚ SR informoval o tom, že tržby za vlastné výkony a tovar v máji 2019 medzimesačne v maloobchode klesli o 1,9 %. Tržby v maloobchode medziročne klesli o 2,7 %.