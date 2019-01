Analytici: Nezamestnanosť by mohla v najbližšom čase klesať pomalšie

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla ku koncu minulého roka na 5,04 %, pričom miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla 6,2 %.

Bratislava 21. januára (TASR) - Tempo poklesu nezamestnanosti na Slovensku by sa mohlo v najbližších mesiacoch zmierniť. Dôvodom môže byť podľa analytikov slabší zahraničný dopyt. Vývoj nezamestnanosti však bol za celý rok 2018 priaznivý.



Miera evidovanej nezamestnanosti klesla ku koncu minulého roka na 5,04 %, pričom miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla 6,2 %. "Zatiaľ sa javí, že slabšie indikátory dôvery a ekonomickej výkonnosti v eurozóne nemali v 4. štvrťroku významný vplyv na slovenský trh práce. Poukazuje na to pomerne stabilný vývoj zamestnanosti, nezamestnanosti a solídne tempo rastu miezd," skonštatovali analytici Národnej banky Slovenska (NBS). Tempo poklesu nezamestnanosti v decembri bolo dokonca silnejšie ako v predošlých mesiacoch. "Pokles nezamestnanosti bol podporený poklesom prílevu nových uchádzačov o zamestnanie a naďalej pomerne stabilným počtom umiestnených na trh práce. Počet voľných pracovných miest je naďalej vysoký, aj keď tempo jeho rastu sa viditeľne zmierňuje," doplnili analytici NBS.



Vývoj nezamestnanosti tak bol priaznivý za celý rok 2018. "Aktuálne sú na Slovensku už štyri okresy, kde je miera nezamestnanosti pod 2 %," upozornili analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP). Najnižšiu mieru nezamestnanosti na úrovni 1,7 % má okres Hlohovec.



Dvojcifernú mieru nezamestnanosti stále vykazuje až 12 okresov, pričom všetky sa nachádzajú v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Na čele rebríčka naďalej ostáva Rimavská Sobota s miernou nezamestnanosti nad 16 %.



Analytici NBS očakávajú, že ubúdanie ľudí na úradoch práce by sa mohlo spomaliť. "Vzhľadom na aktuálne ochladenie predstihových indikátorov zahraničného dopytu možno očakávať zmiernenie tempa poklesu nezamestnanosti v najbližších mesiacoch," vysvetlili analytici NBS.