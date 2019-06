Analytici: Rast priemyslu aj v apríli ťahali najmä automobilky

Dynamický dvojciferný medziročný nárast produkcie si v apríli podľa analytika Koršňáka pripísali aj niektoré odvetvia ľahkého priemyslu – potravinári (18,7 %) a nábytkári (18,9 %).

Bratislava 10. júna (TASR) - Rast priemyslu aj v apríli 2019 "ťahali" najmä automobilky. Uviedol to v komentári k aprílovej priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



Základný obrázok slovenského priemyslu sa podľa neho ani v apríli nezmenil. "Takmer polovica medziročného rastu priemyslu sa dá pripísať automobilovému priemyslu, ktorý ťaží z nových výrobných kapacít (štvrtá automobilka) a posledné mesiace si stabilne drží dvojciferné dynamiky medziročného rastu, v apríli o 12,2 %. Nová automobilka by však mohla byť zároveň i jediným silným zdrojom rastu v odvetví. Pohľad na dáta naznačuje, že kondícia už etablovaných firiem v automobilovom sektore nemusí byť ideálna a pod vplyvom slabnúceho dopytu v Európe i pod vplyvom životného cyklu vyrábaných modelov svoju produkciu skôr znižujú, v lepšom prípade udržiavajú nezmenenú," priblížil.



Dynamický dvojciferný medziročný nárast produkcie si v apríli podľa Koršňáka pripísali aj niektoré odvetvia ľahkého priemyslu – potravinári (18,7 %) a nábytkári (18,9 %), v oboch prípadoch im k tomu čiastočne dopomohol aj priaznivý bázický efekt. Na druhej strane, dlhodobo v červených číslach sa pohybuje textilný a odevný priemysel, v apríli s medziročným poklesom o 14,7 %, ktorý pravdepodobne zápasí so stratou medzinárodnej konkurencieschopnosti v dôsledku tlaku prichádzajúceho z rastúcej ceny práce.



Napriek prekvapivo silnejším číslam niektorých významných slovenských exportných odvetví v úvode roka, vyhliadky slovenského priemyslu do najbližších mesiacov nie sú podľa Koršňáka ružové. Nižší externý dopyt by mohol už v najbližších mesiacoch brzdiť aj výkon slovenského priemyslu. Produkciu v máji a júni pravdepodobne okreše rafinérsky priemysel, ktorý v týchto mesiacoch realizuje revíziu výrobných zariadení.



"V dôsledku ponukového šoku by sa však slovenský priemysel ako celok mal v tomto roku udržať v čiernych číslach, čo plne potvrdzoval prvý kvartál i vstup do toho druhého," dodal Koršňák.



"Zverejnené údaje priemyselnej produkcie zatiaľ nepoukazujú na príliš rázny dosah slabšieho vývoja z Nemecka (aj keď nemecké predstihové indikátory, najmä čo sa týka sentimentu v priemysle, ostávajú málo priaznivé). V údajoch vidieť príspevok novej automobilky, ktorá postupne nabieha smerom k plnej produkcii. Odlišné načasovanie Veľkej noci tento rok (apríl a nie marec ako vlani) ovplyvnilo aprílové údaje priemyslu iba mierne," doplnila Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval o tom, že priemyselná produkcia v apríli 2019 medziročne vzrástla o 6,3 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v apríli 2019 oproti marcu 2019 znížila o 0,2 %.