Spotreba rastie, darí sa najmä nepotravinovému segmentu maloobchodu

Bratislava 5. apríla (TASR) - Spotreba ďalej rastie, darí sa najmä nepotravinovému segmentu maloobchodu. Uviedol to v komentári k februárovým tržbám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"Dôvodom slabších čísel obchodných reťazcov v úvode roka by však mohli byť aj investície do renovácie predajní, ktoré dočasne znížili ich tržby. Nepotravinový segment, ktorý je zvyčajne citlivejší na silu kúpyschopného dopytu, ďalej rastie. A hoci niektoré sub-segmenty nepotravinového segmentu predsa len vo februári zaznamenali po rekordne silnom januári miernu korekciu tržieb, viacero z nich si stále udržiava dvojcifernú dynamiku medziročného rastu," priblížil.



Rastovým lídrom podľa neho naďalej ostávajú internetové a zásielkové obchody, ktoré si medziročne polepšili až o 20,9 %. Silný rast tržieb o takmer 16 % vykazujú aj predajcovia s tovarom pre kultúru a rekreáciu (knihy, hračky, športové oblečenie) a ostatného tovaru v špecializovaných predajniach (odevy, obuv, drogérie, lekárne a podobne). Medziročne nižšie tržby (o 10 %) vykazujú len predajcovia informačných technológií, ktorí zaznamenali rekordne silný minulý rok, a ktorí pravdepodobne zápasia aj s čoraz silnejšou konkurenciou zo strany internetových obchodov.



Spotrebiteľská nálada podľa Koršňáka ostáva nad dlhodobým priemerom blízko pokrízových maxím. Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce (rastúca zamestnanosť aj mzdy). "Spotrebu domácností by navyše mali ďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby. Z tohto dôvodu očakávame, že rastúci trend by si mali maloobchodné tržby udržať aj v nasledujúcich mesiacoch, s blížiacim sa vrcholom ekonomického cyklu by sa však dynamika ich medziročného rastu mohla predsa len začať mierne spomaľovať," dodal Koršňák.



"Dobrý vývoj na trhu práce, ktorý prispieva k rastu disponibilného príjmu domácností a slušná spotrebiteľská dôvera pretrvávajú a vytvárajú priaznivé podmienky pre rast maloobchodných tržieb. Spotreba domácností by tak aj v tomto roku mala zostať výrazným ťahúňom hospodárskeho rastu. Celkovo je náš odhad rastu ekonomiky v tomto roku na úrovni 3,9 %," doplnila Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že tržby za vlastné výkony a tovar sa vo februári 2018 medzimesačne zvýšili v maloobchode o 0,7 %. V maloobchode sa medziročne tržby zvýšili o 5 %.