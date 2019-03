Analytici: Tempo rastu zamestnanosti by sa malo zmierniť

Zamestnanosť vo vybraných odvetviach na začiatku roka medziročne vzrástla o 2,6 %, čím podľa analytikov NBS pribrzdila svoju nadpriemernú dynamiku vykazovanú vlani, keď bola nad 3 %.

Bratislava 14. marca (TASR) – Tempo rastu zamestnanosti na Slovensku by sa malo v najbližšom období spomaliť. Očakávajú to analytici Národnej banky Slovenska (NBS) na základe vývoja štatistík zamestnanosti. V januári tohto roka zamestnanosť vo vybraných odvetviach spomalila, pracovné miesta sa slabšie tvorili v priemysle aj v obchodných činnostiach.



Zamestnanosť vo vybraných odvetviach na začiatku roka medziročne vzrástla o 2,6 %, čím podľa analytikov NBS pribrzdila svoju nadpriemernú dynamiku vykazovanú vlani, keď bola nad 3 %. "V januári 2019 po dlhej dobe zaznamenali pokles obchodné činnosti, hlavne vplyvom výraznejšieho zníženia v maloobchode a pribrzdil aj priemysel," skonštatovali analytici NBS. Výrazne však rástla zamestnanosť v stavebníctve, keď prekročila hranicu 7 %. Dynamicky pribúdali nové miesta aj v službách. "Vzhľadom na to, že očakávania zvyšovania počtu zamestnancov klesajú vo všetkých sektoroch okrem stavebníctva, možno v najbližšom období predpokladať pokračujúce spomaľovanie rastu zamestnanosti," očakávajú analytici národnej banky.



Na rozdiel od zamestnanosti však v januári zaznamenala rast priemerná mzda, ktorej tempo sa zvýšilo na 7,7 %. "Po slabšom decembri sa v januári naštartoval rast tržieb a produkcie, čo sa odrazilo aj v zrýchlení mzdy v obchode a v priemysle," priblížili analytici národnej banky.



V predaji a oprave motorových vozidiel a vo veľkoobchode rástla priemerná mzda v januári tohto roka o viac ako 15 %. "To však súviselo pravdepodobne s kolísavým vývojom v týchto odvetviach a takto vysoký rast mzdy je do ďalších období málo pravdepodobný. Vývoj mzdy v priemyselných odvetviach súvisel sčasti aj s rýchlejším rastom odpracovaných hodín v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, keď odpracované hodiny v priemysle medziročne poklesli," doplnili analytici NBS. Spomalenie ekonomickej aktivity však pravdepodobne v najbližšom období spomalí aj rast priemernej mzdy.