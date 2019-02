Analytici: Tržby maloobchodu v decembri sklamali

Predvianočné nákupy sa čoraz viac presúvajú od kamenných predajní do online sveta. Jedným z vedľajších efektov tohto trendu je aj predsunutie vianočnej nákupnej sezóny.

Bratislava 5. februára (TASR) - Maloobchodné tržby v decembri 2018 sklamali v dôsledku predsunutia vianočnej sezóny. Uviedol to v komentári Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"Maloobchodné tržby v závere minulého roka sklamali. Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby slovenských obchodníkov v maloobchode v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o 0,7 % (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z novembrových 5,4 % len na 0,6 %. Maloobchod v decembri zaknihoval najpomalší medziročný rast tržieb za posledného takmer 2,5 roka (od júla 2016) a nenadviazal už na pomerne pozitívne čísla z predchádzajúcich mesiacov," priblížil.



Predvianočné nákupy sa podľa neho čoraz viac presúvajú od kamenných predajní do online sveta. Jedným z vedľajších efektov tohto trendu je aj predsunutie vianočnej nákupnej sezóny, ktorá tak čoraz viac pozitívne ovplyvňuje novembrové (prípadne už i októbrové) tržby, zatiaľ čo jej pozitívny efekt na decembrové tržby sa zmierňuje.



Posun vianočného sezónneho efektu by mohol potvrdzovať aj pohľad na štruktúru maloobchodných tržieb v závere roka. Spomalenie dynamiky medziročného rastu zaznamenal najmä nepotravinový segment. Predsunutie vianočných tržieb v potravinovom segmente je málo pravdepodobné a dobrá kondícia slovenských domácností sa tak podpísala (na rozdiel od nepotravinového segmentu) na priaznivých "vianočných" tržbách v tomto segmente práve v decembri.



"Napriek stále silným fundamentom prichádzajúcim z trhu práce (rekordne nízka nezamestnanosť, dynamicky rastúce mzdy podporené 10 % zvýšením miezd vo verejnom sektore) by sa tak dynamika rastu tržieb v priebehu tohto roka mohla i výraznejšie spomaliť, ojedinele v niektorých mesiacoch nie je možné vylúčiť ani mierny medziročný pokles tržieb, najmä v druhej polovici roka," dodal Koršňák.



Aj podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej slovenské maloobchodné tržby v decembri sklamali. "Dobrý vývoj na trhu práce, ktorý prispieva k rastu disponibilného príjmu domácností, pretrváva a vytvára priaznivé podmienky pre rast maloobchodných tržieb. Napriek tomu sa však tieto fundamentálne dobré podmienky nepremietli do decembrových čísiel. Celkovo však silná spotreba domácností ostane kľúčovým ťahúňom rastu slovenskej ekonomiky, hlavne pri spomaľovaní externého prostredia v tomto roku," doplnila Muchová.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že tržby za vlastné výkony a tovar sa v decembri 2018 medzimesačne znížili vo všetkých činnostiach vnútorného obchodu. V maloobchode klesli medzimesačne o 0,7 %. V maloobchode tržby medziročne vzrástli o 0,6 %. V roku 2018 sa v maloobchode tržby medziročne zvýšili o 3,6 %.