Zahraničný obchod Slovenska v januári ťahala nová automobilka

Až tri štvrtiny medziročného rastu dovozov a viac ako 90 % vývozov pripadlo podľa neho na kategóriu strojov a prepravných zariadení.

Bratislava 11. marca (TASR) - Zahraničný obchod Slovenska v januári tohto roku "ťahala" nová automobilka. Uviedol to v komentári k januárovému zahraničnému obchodu Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



Zahraničný obchod sa po tradičnom decembrovom deficite v úvode roka v súlade s očakávaniami podľa jeho slov vrátil do prebytku. "Aj zahraničný obchod v januári ovplyvňoval najmä nábeh novej produkcie v automobilovom priemysle. Keďže ten sa prejavuje na oboch stranách bilancie, na vývozoch i dovozoch (dovozy materiálov a polotovarov pre novú produkciu), väčší dopad ako na samotnú bilanciu zahraničného obchodu mal najmä na obrat v zahraničnom obchode," spresnil.



Až tri štvrtiny medziročného rastu dovozov a viac ako 90 % vývozov pripadlo podľa neho na kategóriu strojov a prepravných zariadení. Eurová cena ropy sa v úvode tohto roka pohybovala približne na úrovniach spred roka a tak na rozdiel od druhej polovice minulého roka už cenové vplyvy v tejto kategórií zásadnejšie nevplývali na dynamiku rastu dovozov ani vývozov.



"Silný domáci dopyt, najmä v dôsledku vyšších priemyselných dodávok do postupne nabiehajúcej výroby novom závode Jaguár Land Rover (JLR), by mali ešte aj v nasledujúcich pár mesiacoch tlačiť dovozy nahor. Podobne ako v január by už mali byť kompenzované aj prvými vývozmi nových áut z novej automobilky. Efekt nových vývozov by pritom počas roka mal začať postupne prevažovať efekt vyšších priemyselných dodávok zo zahraničia a prebytky zahraničného obchodu by sa tak mali začať znova rozširovať," myslí si analytik.



"Nové kapacity v automobilovom priemysle by pritom mali podľa Koršňáka prevážiť nad slabnúcim ekonomickým rastom u našich obchodných partnerov a držať tak medziročný rast obratu v zahraničnom obchode stále v kladných číslach. Rizikom pre zahraničný obchod je stále prípadné rozpútanie obchodnej vojny medzi EÚ a USA či tvrdý brexit. Obe by pocítil najmä slovenský automobilový priemysel (priamo aj nepriamo, cez pomalší rastu európskych ekonomík)," dodal Koršnák.



Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej sú slušné údaje zahraničného obchodu priaznivým signálom pre rast ekonomiky začiatkom tohto roka.



"Celkovo tento rok očakávame zmiernenie tempa rastu slovenskej ekonomiky na 3,4 % vzhľadom na vývoj externého prostredia a prítomné negatívne riziká (pomalší rast Číny, Nemecka a eurozóny, nedoriešený protekcionizmus, brexit a možné implikácie týchto faktorov pre automobilový sektor). Nižšie tempo rastu ide výlučne na vrub externého prostredia. Hlavným ťahúňom ostane silný domáci dopyt. V budúcom roku výhľad nemeníme a očakávame rast HDP o 3,6 %," doplnila Muchová.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že v januári 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,753 miliardy eur pri medziročnom raste o 13,4 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 11,1 % na 6,578 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 175 miliónov eur, teda bolo o 139,9 milióna eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku.