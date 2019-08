Analytici: Zahraničný obchod v júni opäť sklamal

ŠÚ SR informoval, že v júni 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,488 miliardy eur pri medziročnom poklese o 7,3 %.

Bratislava 8. augusta (TASR) - Zahraničný obchod (ZO) SR v júni 2019 opäť sklamal, vývozy sa výraznejšie prepadli. Zdá sa, že ani ponukový šok v automobilovom priemysle nie je v posledných mesiacoch schopný plne kompenzovať slabnúci dopyt u najvýznamnejších (európskych) obchodných partnerov. Uviedol to v komentári k júnovému ZO Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



Pripomenul, že prebytok zahraničného obchodu sa tak podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR v júni ďalej zmierňoval - vývozy prevýšili dovozy o 204 miliónov eur a 12-mesačný prebytok sa tak zmiernil z 2,4 % už len na 2,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo predstavovalo jeho najnižšiu úroveň od úvodu roku 2012.



"Ešte viac ako samotná bilancia zahraničného obchodu v júni sklamal obrat v zahraničnom obchode. Výrazný pokles zaznamenali ako vývozy, tak aj dovozy. Objem vývozov zo Slovenska sa v júni medziročne znížil až o 7,3 %, objem dovozov na Slovensko o 4,0 %. Výrazný pokles pravdepodobne čiastočne ovplyvnila aj odstávka výrobných zariadení v najväčšej slovenskej rafinérii, navyše zvýraznená lacnejšou ropou na svetových trhoch," poznamenal.



Dôvodom slabnúcich vývozov je podľa neho pravdepodobne najmä slabnúci dopyt u najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska – v Nemecku a čiastočne aj v Česku. "V oboch krajinách sme mohli v júni pozorovať prekvapivo silný medziročný pokles produkcie v priemysle, čo sa pravdepodobne prejavilo aj na dodávkach pre miestne priemyselné závody pochádzajúcich zo Slovenska. S výnimkou potravín (0,6 %) tak v júni zaznamenali medziročný pokles objemu vývozov všetky kategórie vývozov, vrátane najväčších a ťažiskových vývozov strojov a prepravných zariadení," spresnil.



Zahraničný obchod sa v druhom kvartáli podľa neho plne ocitol pod tlakom slabnúceho externého prostredia (ekonomického rastu v Európe). V priemere objem vývozov medziročne klesol o 1,5 %, a keďže cyklické spomalenie sa zo západnej Európy dostáva do domáceho dopytu len pozvoľna, dynamika medziročného rastu dovozov sa zatiaľ len spomalila zo 7,4 % na 2,5 %. Výsledkom je zmierňovanie prebytkovej bilancie zahraničného obchodu.



"Aj napriek slabším číslam zahraničného obchodu v posledných mesiacoch stále očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by sa mali v tomto roku skôr rozširovať, a to vďaka impulzu, ktorý prinášajú nabiehajúce nové výrobné kapacity v automobilovom priemysle (Jaguár Land-Rover). Tie síce zvyšujú aj nároky na dovoz materiálu a tovarov do výroby, s približovaním sa cieľovej úrovni produkcie by efekt silnejších vývozov mal predsa len postupne čoraz viac prevažovať. Na cyklické spomalenie európskej ekonomiky by mala postupne reagovať aj domáca ekonomika, čo by malo postupne zvoľniť i tlak na rast dovozov (spotrebných a investičných). Nové kapacity v automobilovom priemysle by tak mali postupne v bilancii zahraničného obchodu opäť prevážiť," dodal Koršňák.



"Pod terajší vývoj sa podpisuje najmä spomalenie v Nemecku a eurozóne a globálna neistota obchodných vojen. Predpokladáme, že tento horší vývoj zahraničného obchodu sa potvrdí aj v piatkových (9.8.) číslach priemyselnej výroby. So spomalením rastu ekonomiky v druhom polroku však počítame, preto máme celoročný odhad rastu HDP na úrovni 3,4 %," doplnila Mária Valachyová, hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že v júni 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,488 miliardy eur pri medziročnom poklese o 7,3 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 4 % na 6,284 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 203,6 milióna eur, teda bolo o 246,8 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku.