Analytici: Zavedenie ciel by zatiaľ nemalo ohroziť európsku ekonomiku

Bratislava 1. júna (TASR) - Zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka z Európskej únie (EÚ) zo strany USA je zlou správou pre medzinárodný obchod. Tento krok by však podľa analytikov zatiaľ nemal mať zásadný vplyv na európsku ekonomiku. V oblasti zahraničného obchodu však vyvoláva nervozitu.



"Vo všeobecnosti agregátny ekonomický dosah amerických dovozných ciel na oceľ a hliník a protiopatrení EÚ bude nepostrehnuteľný na obe ekonomiky. Jednak preto, že clá sa týkajú ani nie pol percenta exportu eurozóny do Spojených štátov a recipročné opatrenia EÚ sa dotknú objemovo tiež zanedbateľného objemu dovozov," konštatuje analytik J&T Banky Stanislav Pánis.



Neobáva sa ani negatívneho vplyvu na slovenskú ekonomiku. "Bežný spotrebiteľ na Slovensku a slovenská ekonomika ako taká aktuálne ohlásené opatrenia a odvety v zásade nepostrehne," tvrdí Pánis.



Únia je presvedčená, že jednostranné americké tarify sú neoprávnené, sú v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a sú príkladom protekcionizmu. Rozpútanie obchodnej vojny však Pánis zatiaľ nepredpokladá. A to aj napriek tomu, že správanie amerického prezidenta Donalda Trumpa je nevypočítateľné, čo zvyšuje nervozitu v oblasti zahraničného obchodu.



"Možno povedať, že ostatné kroky Washingtonu signalizujú ďalšiu konfrontáciu na poli zahraničného obchodu a dlhodobo pretrvávajúca či dokonca ešte eskalujúca nervozita a neistoty z toho vyplývajúce by mohli podkopať ekonomický sentiment a viest k určitému pribrzdeniu ekonomického rastu," myslí si Pánis.



Voľný obchod pritom podľa analytika ČSOB Mareka Gábriša pomohol ku zvyšovaniu ekonomickej prosperity. "Odstraňovanie bariér vo svetovom obchode pomáha krajinám využívať svoje silné stránky a sústrediť sa tak na svoje prednosti. Najmä menšie krajiny bez priameho prístupu k surovinovým zdrojom mohli z tohto systému profitovať, ale, samozrejme, aj svetová ekonomika. Zmena tohto nastavenia, samozrejme, nie je veľmi dobrou správou," dodal Gábriš.