DOVALOVÁ: Cena za m2 bytu v prvom štvrťroku 2018 medziročne vzrástla

Najdrahšie nehnuteľnosti sú podľa analytičky v Bratislave a okolí.

Bratislava 5. mája (TASR) - Cena za meter štvorcový (m2) bytu v prvom štvrťroku 2018 medziročne vzrástla o 108 eur a rodinného domu (RD) o 35 eur v rámci Slovenskej republiky. Dopyt po RD a luxusnejších vilách je nižší ako pri bytoch. Domy v mestách sú zvyčajne drahšie, a tak mladé rodiny uprednostňujú skôr byty. Pre TASR to uviedla analytička Poštovej banky Lucia Dovalová.



Dodala, že mladí ľudia a mladé rodiny chcú zväčša žiť v meste alebo v jeho bližšom okolí, pretože tam sú aj pracovné príležitosti. "So starostlivosťou a údržbou domu súvisia aj vyššie náklady a väčšia časová náročnosť," priblížila Dovalová.



Najdrahšie nehnuteľnosti sú podľa jej zistení v Bratislave a okolí, kde cena za m2 je na úrovni 1945 eur, čo je dvojnásobne až trojnásobne viac ako v ostatných slovenských regiónoch. Pre porovnanie, najlacnejšie nehnuteľnosti nájdeme v nitrianskom regióne, kde je cena 691 eur za m2, uviedla.



Najvýraznejšie však stúpli ceny nehnuteľností v Trnavskom kraji, pokračuje Dovalová. V prvom kvartáli 2018 v porovnaní so záverom roka 2017 o 50 eur za m2. Naopak, najmenej, o 9 eur za m2, sa ceny zvýšili v susednom trenčianskom regióne. "Dôvodom tohto rozdielu je pravdepodobne vyšší dopyt po realitách v blízkosti Bratislavy, a teda aj v Trnavskom kraji ako takom," vysvetlila analytička Poštovej banky.



Ďalším dôležitým faktorom, ktorý nahráva trnavskému regiónu, je pôsobenie automobilky, čiže zamestnanci pracujúci pre tento závod vytvárajú vyšší dopyt po bývaní v jeho blízkosti, uzavrela.