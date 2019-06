Analytička: Ceny potravín v máji 2019 medziročne zdraželi o 3,9 %

Aktuálnymi ťahúňmi medziročného rastu cien potravín sa stali viaceré druhy zeleniny ako kapusta, cibuľa, petržlen či zeler, ktoré si na svoje konto pripísali cenový nárast o desiatky percent.

Bratislava 19. júna (TASR) - Ceny potravín a nealkoholických nápojov v máji 2019 na Slovensku medziročne zdraželi o 3,9 %. Jedná sa tak o najrýchlejší medziročný nárast cien potravín a nealkoholických nápojov v tomto roku. Oproti aprílu sa ceny potravín a nealkoholických nápojov zvýšili o 0,8 %. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Slovenského farmárskeho družstva (SFD).



"Aktuálnymi ťahúňmi medziročného rastu cien potravín sa stali viaceré druhy zeleniny ako kapusta, cibuľa, petržlen či zeler, ktoré si na svoje konto pripísali cenový nárast o desiatky percent. O vyše polovicu ale zdražel aj mak," spresnila analytička SFD Eva Sadovská.



Za zmienku podľa nej stojí aj aktuálna cena zemiakov. "Za jeden kilogram zemiakov sme v máji 2019 zaplatili v priemere 1,07 eura, čo je jednoznačne najvyššia cena od začiatku milénia. Priemerná cena zemiakov ešte nikdy neprekročila úroveň jedného eura za jeden kilogram. Medziročne si tak za túto tradičnú potravinu Slovákov priplácame viac o takmer 52 %," poznamenala.



Uviedla, že aj pekárenské výrobky sú drahšie ako vlani. Ceny rožkov sú vyššie o takmer 10 %. "O vyše desatinu si ale v porovnaní s vlaňajškom priplácame taktiež za chlieb, vianočku, ale aj parenú knedľu či lístkové cesto. Pšeničná polohrubá múka zdražela medziročne až o takmer 17 %. Pekárom sa nepozdávali príplatky za prácu v noci či cez víkendy. A ak zohľadníme fakt, že cena múky a následne výrobkov z nej závisí každoročne od úrody naviazanej na počasie, tak aktuálny nárast cien týchto produktov neprekvapuje," informovala.



Naopak, podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR sú podľa Sadovskej lacnejšie ako vlani jablká, a to takmer o tretinu. "O 10 % až 20 % ale zaplatíme menej aj za iné druhy ovocia ako hrozno, citróny, mandarínky, kiwi alebo pomaranče," doplnila.



Priblížila, že počas vlaňajšieho roka "lámali cenové rekordy" vajcia, a to v dôsledku fipronilovej krízy a mliečne výrobky v dôsledku mliečnej či maslovej krízy. Tento rok sa zatiaľ nič podobné nedeje. Vajcia sú v súčasnosti o 7 % lacnejšie ako vlani. Aj ceny viacerých mliečnych výrobkov sú porovnateľné s tými vlaňajšími a niektoré sú dokonca aj o niečo nižšie, ako napríklad trvanlivé polotučné mlieko s cenou nižšou o 2,6 %.



"Už asi jeden a pol roka badáme v obchodoch aj nižšiu cenu cukru, čo súvisí so zrušením kvót v októbri 2017. Aktuálne je kryštálový cukor lacnejší ako vlani o 3,5 %, keď za jeden jeho kilogram zaplatíme v obchode v priemere 0,69 eura. Oproti cenám spred októbra 2017 sa ale stále jedná o cenu nižšiu približne až o pätinu," dodala analytička SFD.