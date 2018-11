Analytička: Vlani minul Slovák na potraviny a nápoje 864 eur

Spomedzi potravín Slovák pritom najviac utratil za mäso, a to 212 eur, nasledovali mlieko, syry a vajcia (146 eur) a chlieb a obilniny (141 eur).

Bratislava 8. novembra (TASR) - Vlani minul Slovák na nákup potravín a nealkoholických nápojov 864 eur. Najmenej "prejedli" Prešovčania, najviac Trenčania. Uviedla to Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva (SFD).



"Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR minul vlani Slovák na nákup potravín a nealkoholických nápojov v priemere 864 eur. Z celkových spotrebných výdavkov na úrovni 3856 eur tak obyvateľovi našej krajiny ukrojil nákup potravín vyše pätinu. Z toho 784 eur putovalo na nákup potravín, zvyšných 80 eur na nealko nápoje," spresnila.



Spomedzi potravín Slovák pritom najviac utratil za mäso, a to 212 eur, nasledovali mlieko, syry a vajcia (146 eur) a chlieb a obilniny (141 eur). "Za sladkosti sme vlani nechali v obchodoch porovnateľnú sumu ako za ovocie, a to asi 60 eur v prepočte na jedného obyvateľa. Z nealkoholických nápojov sme takpovediac na studené nápoje (minerálka, nealko, šťavy) minuli 47 eur, na teplé (káva, čaj, kakao) 33 eur," poznamenala.



Upozornila, že nákupné preferencie Slovákov sa menia aj v závislosti od toho, v akej domácnosti žijú. Inak vyzerá nákupný košík dôchodcu a inak pracujúcich rodičov troch malých detí. Iné možnosti má zarábajúci človek, na značné finančné limity už pri nákupe potravín naráža nezamestnaný. Práve domácnosti s nezamestnanými členmi vlani v prepočte na osobu minuli na nákup potravín 525 eur.



Naopak, v domácnostiach s pracujúcimi predstavovala podľa Sadovskej táto suma v prepočte na jedného člena 826 eur. "Prekvapením bol ale údaj za starobného dôchodcu, ktorý predstavoval až hodnotu 1055 eur ročne v prepočte na obyvateľa," informovala.



Doplnila, že najvyššia suma podľa údajov ŠÚ SR vychádza na obyvateľa Trenčianskeho kraja, a to až 963 eur. Za ním nasledujú obyvatelia Trnavského kraja (925 eur) a Žilinského kraja (902 eur). "Až potom, možno trochu prekvapivo, nasledujú obyvatelia Bratislavského kraja so sumou 890 eur na osobu. Naopak, najmenej prejedia obyvatelia Prešovského kraja, a to 723 eur ročne na osobu," podčiarkla.



"Kým obyvateľ krajského mesta minie ročne na nákup potravín a nealkoholických nápojov 935 eur, obyvateľa iného mesta vyjde spomínaný ročný nákup na 891 eur. Obyvateľ vidieka zaplatí ročne za nákupy potravín a nealko nápojov 809 eur," dodala analytička SFD.