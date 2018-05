Analytik: Ceny pohonných látok sa budú v celej EÚ postupne zvyšovať

Dôvodom je výrazný rast cien ropy na svetových trhoch, keďže ponuka tejto komodity by mohla byť v nasledujúcich mesiacoch nižšia oproti spotrebe.

Bratislava 13. mája (TASR) - Ceny pohonných látok sa budú v celej EÚ postupne zvyšovať. Uviedol to pre TASR Boris Tomčiak, analytik Finlord s.r.o.



"Do konca mája očakávame zvýšenie cien o ďalšie 2 eurocenty. V letných mesiacoch by priemerné ceny mohli byť vyššie oproti súčasnej úrovni až o 4 eurocenty," myslí si analytik.



Dôvodom je podľa neho výrazný rast cien ropy na svetových trhoch, keďže ponuka tejto komodity by mohla byť v nasledujúcich mesiacoch nižšia oproti spotrebe. Ku zdražovaniu prispieva aj oslabovanie európskej meny voči tej americkej, dodal Tomčiak.